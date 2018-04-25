Artık gözlük şart değil

Göz içi mercek teknolojilerinin gelişmesiyle ameliyat sonrası kullanmak zorunda olduğumuz gözlüklere ihtiyaç kalmadı.

Medicana Bursa Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Doktor Adnan İpçioğlu konu ile ilgili bilgi verdi. Ultraviyole ışınlarına ve radyasyona maruz kalmanın katarakt oluşumunu hızlandırdığını ifade eden uzmanlar, genellikle 60 yaşından sonra görülen katarakt hastalığının artık daha erken yaşlarda ortaya çıktığına dikkat çekiyor. Katarakt hastalığının cerrahi dışında herhangi bir tedavi şeklinin olmadığını belirten uzmanlar, ilerleyen teknoloji ve devrim niteliğindeki yenilikler sayesinde katarakt cerrahisinin günübirlik tedavi şeklinde uygulandığını söyledi. Katarakt hastalığının erişkinlerde en önemli sebebinin yaşlanmaya bağlı lensteki değişiklikler olduğu ifade edilirken, çocuklarda ise metabolik hastalıklar, anne karnında geçirilen enfeksiyon hastalıklar, gebelikte ilaç kullanımı, ailevi hastalıklar vb. gibi unsurlar olduğu açıklanıyor.

İpçioğlu, katarakt hastalığının hayatın her safhasında görülebileceğini belirterek, “Günümüzde katarakt ameliyatları, anestezi ve mikro cerrahi tekniklerinin gelmesi sayesinde, günübirlik ayaktan tedavi dediğimiz, hastayı hastanede yatırmaya gerek duyulmayan operasyon şeklinde yapılmaktadır. Hasta aynı gün taburcu edilmektedir. Katarakt ameliyatlarında kullanılan damla anestezi sayesinde göze iğne yapılmadan, ağrı ve acı duyulmadan ameliyat yapılmaktadır. Ameliyat sonrası kullanmak zorunda olduğumuz gözlüklere ihtiyaç bırakmayarak, multifokal ya da trifokal mercekler takılabiliyor. Bu mercekler sayesinde gözlüksüz hem uzağı hem yakını rahatlıkla görebileceğiz” dedi.

