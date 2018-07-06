Artvin Sağlık Müdürü Akalın’dan 'kene' uyarısı: 'Bir şey olmaz' demeyin

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN İl Sağlık Müdürü İrfan Akalın, kene ısırması sonucu yaşamını yitiren çiftçi Yüksek Kavaklı’nın (53) ailesine taziyede bulundu. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına ilişkin uyarıda da bulunan Akalın, "Vatandaşlarımızdan isteğimiz şu: Müdürlük olarak verdiğimiz eğitimlere katılsınlar. 'Bir şey olmaz' diye ihmal etmeyin. 'Eskiden de vardı, biz çıkarıyorduk' diyerek keneyi kendileri çıkarmaya çalışmasınlar" dedi

İlçenin Eşkinar köyünde çiftçilikle uğraşan 4 çocuk babası Yüksel Kavaklı'yı 17 gün önce kene ısırdı. Kendi imkânları ile keneyi vücudundan çıkaran Kavaklı, daha sonra rahatsızlanınca Ardanuç Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede yapılan muayenede Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yakalandığı belirlenen Kavaklı, yaşamını yitirdi. Kavaklı'nın cenazesi alınan tedbirlerin ardından kireç dökülen mezarda toprağa verildi.

'BÖLGE İÇİN RİSK OLUŞTURUYOR'

Artvin İl Sağlık Müdürü İrfan Akalın da, ilçeye gelerek KKKA hastalığı şüphesiyle hayatını kaybeden Yüksel Kavaklı’nın ailesini ziyaret ederek taziyede bulundu. Akalın, KKKA hastalığına ilişkin yöre halkını bilinçlendirmek için bu ziyareti yaptıklarını söyledi. Artvin’in KKKA hastalığı açısından riskli bölgede olduğunu kaydeden Akalın, "Özellikle, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Erzurum bölgesi, KKKA virüsünü taşıyan kenelerin bulunduğu bölge olduğu için, sağlık bakanlığımız tarafından da, bu bölgemiz KKKA hastalığı için risk oluşturan alanların başında geliyor" dedi.