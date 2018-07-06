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Artvin Sağlık Müdürü Akalın’dan 'kene' uyarısı: 'Bir şey olmaz' demeyin

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.07.2018 16:56 | Son Güncelleme

ARTVİN İl Sağlık Müdürü İrfan Akalın, kene ısırması sonucu yaşamını yitiren çiftçi Yüksek Kavaklı’nın (53) ailesine taziyede bulundu.

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN İl Sağlık Müdürü İrfan Akalın, kene ısırması sonucu yaşamını yitiren çiftçi Yüksek Kavaklı’nın (53) ailesine taziyede bulundu. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına ilişkin uyarıda da bulunan Akalın, "Vatandaşlarımızdan isteğimiz şu: Müdürlük olarak verdiğimiz eğitimlere katılsınlar. 'Bir şey olmaz' diye ihmal etmeyin. 'Eskiden de vardı, biz çıkarıyorduk' diyerek keneyi kendileri çıkarmaya çalışmasınlar" dedi

İlçenin Eşkinar köyünde çiftçilikle uğraşan 4 çocuk babası Yüksel Kavaklı'yı 17 gün önce kene ısırdı. Kendi imkânları ile keneyi vücudundan çıkaran Kavaklı, daha sonra rahatsızlanınca Ardanuç Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede yapılan muayenede Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yakalandığı belirlenen Kavaklı, yaşamını yitirdi. Kavaklı'nın cenazesi alınan tedbirlerin ardından kireç dökülen mezarda toprağa verildi.

'BÖLGE İÇİN RİSK OLUŞTURUYOR'

Artvin İl Sağlık Müdürü İrfan Akalın da, ilçeye gelerek KKKA hastalığı şüphesiyle hayatını kaybeden Yüksel Kavaklı’nın ailesini ziyaret ederek taziyede bulundu. Akalın, KKKA hastalığına ilişkin yöre halkını bilinçlendirmek için bu ziyareti yaptıklarını söyledi. Artvin’in KKKA hastalığı açısından riskli bölgede olduğunu kaydeden Akalın, "Özellikle, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Erzurum bölgesi, KKKA virüsünü taşıyan kenelerin bulunduğu bölge olduğu için, sağlık bakanlığımız tarafından da, bu bölgemiz KKKA hastalığı için risk oluşturan alanların başında geliyor" dedi.

'MÜCADELE ETMEYİ ÖĞRENMEMİZ GEREKİYOR'

2018 yılında vakaları takip edip, vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla il genelinde 6 bin 400’e yakın kişiye eğitim verdiklerini de aktaran Akalın, "Ardanuç, Yusufeli, il merkezi ve Şavşat ilçemiz riskli ilçelerimiz. Bu ilçelerimize öncelik veriyoruz. Ne kadar çok eğitim versek de gidecek çok yolumuz olduğunu görüyoruz. Ülke olarak KKKA ile mücadele etmeyi öğrenmemiz gerekiyor" diye konuştu.

'VAKALARIN ARTTIĞI GÖZLEMLENİYOR'

Akalın, KKKA’nin Türkiye’de ilk olarak 2003 yılında görüldüğünü ve o tarihten itibaren bahse konu hastalık nedeniyle de çok sayıda ölüm yaşandığını hatırlattı. Akalın, "Artvin özelinde 2011-2014 yılı arasında vakaların arttığını gözlemleniyor. Sonraki yıllarda vakalarda ve ölümlerde azalma gözlemledik. 2017’de KKKA tanısı koyduğumuz 11 vakamız oldu. Bu vakalarda herhangi bir ölüm söz konusu değil. 2018 yılında KKKA hastalığı tanısı koyduğumuz 10 vakamız oldu. Bu vakalardan 4’ü Ardanuç’ta 3’ü Yusufeli’nde, 3’üde il merkezinde. 2018 yılında Artvin’de KKKA hastalığı tanısı konulan 10 kişiden 2’si hayatını kaybetti" ifadelerinde bulundu.

'KENDİLERİ ÇIKARMAYA ÇALIŞMASINLAR'

Ölümle sonuçlanan vakalarının incelendiğinde ihmallerin söz konusu olduğuna işaret eden Akalın şöyle dedi:

"İlk müdahale erken ve doğru yapılması halinde hastalık tedavi edilebilir. Eğer ihmal olursa, zamanında müdahale yapılmazsa ölümle sonuçlanabiliyor. Tedaviye erken başlanırsa hastaların yüzde 90’ı sağlığına kavuşuyor. Vatandaşlarımızdan isteğimiz şu: Müdürlük olarak verdiğimiz eğitimlere katılsınlar. ‘Bir şey olmaz’ diye ihmal etmeyin. 'Eskiden de vardı, biz çıkarıyorduk' diyerek keneyi kendileri çıkarmaya çalışmasınlar."

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