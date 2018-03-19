Artvin’de ’Akılcı İlaç Polikliniği’ açıldı

Artvin Devlet Hastanesi’nde hizmete giren ‘Akılcı İlaç Polikliniği’ sayesinde hastaların doğru şekilde ilaç kullanımı sağlanacak.

Poliklinikte kronik hastalığı olan ve birçok ilacı bir arada kullanması gereken hastaların tedaviye uyumunu arttırması hedefleniyor. İstenilen tedavi hedefine ulaşmak amacıyla kurulan ‘Akılcı İlaç Polikliniği’, teşhis konulan ve ilacı reçetelenen hastanın ilacını temin ettikten sonra kullanım aşamalarını anlatıyor.

‘Akılcı İlaç Polikliniği’ ile ilgili açıklamalarda bulunan Artvin İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İrfan Akalın, son 6 yılın verilerine göre Türkiye birincisi olduklarını belirterek, bu yıl da 17,95’le akılcı antibiyotik kullanımı konusunda birinci olacaklarını söyledi.

Akılcı antibiyotik kullanımında yakaladıkları farkındalığı, diğer ilaç etkileşimleri, kompleks ilaçlarla da vatandaşları bilgilendirmek için çalışmalara devam etmek istediklerini ifade eden Akalın, “Akılcı İlaç Polikliniğini de bu konseptle vatandaşın hizmetine sunmayı hedeflediğimiz öncelikli projelerin başında geliyor. Akılcı ilaç polikliniği ile vatandaşların her türlü ilaç kullanımı hakkında bilinçlenmesini ve tedavi sürecinin daha verimli geçmesini sağlayacak. 2017 verilerine göre bir hasta aynı sebepten dolayı, ortalama 7 kere doktora başvuruyor. Bu sayı oldukça fazladır. Akılcı İlaç Polikliniği ile amaç, hastalarımızın ilaçlarını doğru kullanımını sağlayarak, şifaya ulaşmalarını sağlamak, gereksiz iş gücü kaybını önlemek, yanlış ilaç kullanımını ve maddi kayıpları önlemektir. Artvin Devlet Hastanesi’nde açtığımız Akılcı İlaç Polikliniği ülkedeki 8. polikliniktir. Bu alanda pilot noktalardan biri konumundayız” dedi.

KTÜ Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ersin Yaris ise, doktor-eczacı işbirliğine dikkat çekerek, bir ilacın akılcı bir şekilde seçilerek tedaviye aktarılmasının 1. parametre olarak önemli iken, yazılan ilacın doğru kullanımının da bir o kadar önemli olduğunun altını çizdi.

Akılcı ilaç kullanımının hayati önem taşıdığını belirten KTÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Sena Sezen de, “Akılcı ilaç kullanımının eğitim alanında üstümüze düşen görevi yerine getiriyoruz. Eğitimini yürüttüğümüz alanın uygulamaya geçtiğini görmek bizleri son derece mutlu ediyor. Artvin’in sağlık alanında da örnek çalışmalara imza attığını görmek bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ‘Akılcı İlaç Polikliniği’ açılışı yapılarak, gerçekleştirilecek çalışmaların tanıtımı yapıldı.