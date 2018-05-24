Aşı Bilimi Derneği Başkanı: Aşıda dışa bağımlılık risk oluşturuyor

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de düzenlenen 2'nci Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi'nde konuşan Aşı Bilimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, aşının bugün en az 14 hastalıkta dünya üzerinde milyonlarca çocuğun hayatını kurtardığını belirtti. Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, aşıda dışa bağımlılığın risklerine dikkat çekti.

Ege Üniversitesi (EÜ) ve Aşı Bilimi Derneği tarafından gerçekleştirilen 2'nci Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi ve Uluslararası Aşı Derneği (ISV) Destekli DNA Aşısı Çalıştayı, EÜ Biyomühendislik Bölümü'nde başladı. İkincisi düzenlenen kongrenin uzun yıllar sürdürüleceğini söyleyen Aşı Bilimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, aşı konusunda Türkiye'nin geldiği durumla ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi. Aşı üretimi konusunda Ar-Ge'ye çok para ayıran ülkelerin Türkiye'den daha ileri konumda olduğunu dile getiren Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, 2000 yılından itibaren dünyada gelişmekte olan ülkelerin büyük bir bölümünde aşı potansiyelinin bulunduğuna dikkat çekti. Türkiye'deki potansiyeli hayata geçirmek için hükümetle beraber başlayan sağlıkta dönüşüm projesine destek verdiklerini belirten Prof. Dr. Gürüz, "2014 yılında Aşı Bilimi Derneği'ni kurduk. 2015'te Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü (TÜSEB) kuruluşuyla birlikte bu günlere geldik. 2015 Nisan ayındaki ilk toplantımıza 140 civarında katılım oldu. Bu toplantımızda ise 110 katılımcı yer alıyor" diye konuştu.

'AŞI MİLYONLARCA ÇOCUĞUN HAYATINI KURTARIYOR'

Kamuoyunda aşılarla ilgili çok çeşitli görüşlerin bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, "Aşıların tehlikeli olduğuna dair söylemler var. Bir ilacın prospektüsünü okuduğunuzda o ilacı kullanmaktan kaçacak kadar yan etki yazar. Ama bunlar milyonda bir oranda meydana gelebilecek risklerdir. Bir ameliyat olduğunuzda anestezi riskinden tutun da ameliyat yarasının enfeksiyon riskine kadar çeşitli tehlikeler vardır. Kâr-zarar hesabına bakılmalı. O ameliyatı olduğunuzdaki yaşam şansınız, olmadığınızdaki yaşam şansınızla karşılaştırılmalı" dedi.

Türkiye'de 1998 yılından itibaren çocuk felci hastalığına rastlanmadığını anlatan Prof. Dr. Gürüz, "Benim çocukluğumda bu yüzden hastalanmış ve sakat kalmış arkadaşlarım vardı. Yıllar geçtikçe bu sonuçların yaşanmaması aşının başarısıdır. Aşıya karşı olmak için gerçekten tutunacağınız bir dalınız olmalı. Aşı bugün en az 14 hastalıkta dünya üzerinde milyonlarca çocuğun hayatını kurtarıyor" diye konuştu.

'TÜRKİYE RİSK ALTINDA'

Dünyaya gelen 100 milyon çocuğun, 24 milyonunun aşıya ulaşamadığını belirten Aşı Bilimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, aşıya ulaşamayan çocukların yüzde 50'sinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Türkiye'nin coğrafi açıdan riskli bir bölgede yer aldığını ifade eden Dr. Gürüz şöyle konuştu:

"Sınırlarımızda savaş içinde olan ülkeler var. Avrupa'ya açılan kapı durumundayız. Bizim ülkemizden geçen kaçak göçmenlerden hiçbirinin sağlıklı bir aşı programı yok. Pek çok hastalıkla karşı karşıyalar. Topraklarımızda 4 milyona yakın Suriyeli var. Büyük bir cömertlikle onların sağlık ihtiyaçlarını karşılıyoruz ama getirdikleri riski sıfırlayamayız. Bu hastalıkların çoğu çok kolay bulaşıyor. Bu durumda ülkemiz risk altında."

'AMBARGO UYGULANIRSA ÇARESİZ KALIRIZ'

Ülkeler arasında yaşanan biyoterörizme de dikkat çeken Prof. Dr. Gürüz, hastalık yapan etkenlerin bilinçli olarak ülkeden ülkeye taşındığını savundu. Enfeksiyonların büyük kayıplara neden olduğunu belirten Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, ülke ekonomisi için koruyucu sağlık hizmetinin önemine dikkat çekerek, "Ülkelerin bir anda birbirlerine sırtını döndüklerini düşünürsek aşıya bağımlılığımızı devam ettirmemiz durumunda büyük sıkıntılar yaşayabiliriz. Bize aşı gönderen bir ülkeyle sorun yaşarsak ambargo durumuda çaresiz kalırız. Türkiye'de veterinerlik aşıları açısından potansiyelli üretimler var. Ama insan için ürettiğimiz bir aşımız yok. Bunun için teknoloji transferi gerekebilir. Bu konuda yurt dışında çalışan Türk bilim adamları var. Onlarla ilişkiler artmalı. Kıskançlığı bırakıp takım oyununa daha uygun hale gelmeliyiz" dedi.

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