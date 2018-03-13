ASİD Genel Başkanı Dr. Yıldırım Tıp Bayramını Kutladı

Merkezi Gaziantep’te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Dr. Yıldırım, tıp mesleğine dışarıdan bakınca cazibesine kapılanan ancak tamamen özveri ve sevgiyle yerine getirilen bir meslek olduğunu kaydetti. Yoğun ve meşakkatli bir eğitim sürecinin ardından bu mesleğin erbabı olan kişilerin yaşam boyu kendini geliştirmeleri gerektiğini anımsatan Dr. Yıldırım, “Günümüzde her şey çok hızlı gelişiyor. Her alanda yaşanan bu hızlı değişim, tıp mesleği için de geçerli. Tıp alanında günceli takip etmek ve kendini geliştirmek çok büyük önem taşıyor” dedi. Dr. Yıldırım, “İnsan sevgisiyle ve fedakarca bu mesleği yerine getiren tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum” diyerek sözlerini tamamladı.