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Aşılama en etkin korunma yöntemi

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.04.2018 13:38 | Son Güncelleme

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.

Aşılama en etkin korunma yöntemi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şule Turan Akyol, aşılamanın, bulaşıcı hastalıkların salgın yapmasını engelleyen, bebek ölümlerinin önüne geçen en etkin ve ucuz korunma yöntemi olduğunu söyledi.
Ebeveynlerin çocuklarına verebileceği en güzel hediyenin çocukluk çağı aşılarını düzenli olarak yaptırması olduğunu belirten VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğinden Uzm. Dr. Şule Turan Akyol, Aşı Haftası’nda aşılama ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.
Akyol, “Aşılama, bulaşıcı hastalıkların salgın yapmasını engelleyen, bebek ölümlerinin önüne geçen en etkin ve ucuz korunma yöntemidir. Yenidoğan bebekler annelerinden geçen antikorlar sayesinde pek çok hastalığa karşı bağışıklık kazanmış olarak doğar. Ancak anneden geçen bağışıklık yaşamın ilk yılında azalarak kaybolur. Bilimsel verilere dayalı ve etkileri de gözle görülür biçimde olumlu olan aşılama programı doğumla birlikte başlar ve ilköğretim 8. sınıfa kadar aralıklı olarak devam eder. Doğar doğmaz başlayan aşılama programı sayesinde çocuklarımız hepatit, difteri, boğmaca, tetanoz, polio, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, verem gibi hastalıklara karşı bağışıklık kazanmış olur. Aşılama ile en büyük başarı çiçek hastalığına karşı kazanılmıştır. Çiçek aşısı sayesinde çiçek hastalığı gibi ölümcül bir hastalık günümüzde görülmemektedir. Veriler bize çiçek aşısı olmasaydı 350 milyon yeni çiçek vakası ve 40 milyon çiçek vakasına bağlı ölümün gerçekleşebileceğini, aşılama sayesinde bunun önüne geçildiğini göstermektedir. Yine çocuk felci aşısı sayesinde ülkemizin de içinde olduğu Avrupa Kıtası’nda poliomyelit (çocuk felci) son bulmuştur” dedi.
Aşılamanın önemine vurgu yapan Uzm. Dr. Şule Turan Akyol, ebeveynlerin çocuklarına verebileceği en güzel hediyenin çocukluk çağı aşılarını düzenli olarak yaptırması olduğunu sözlerine ekledi.

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