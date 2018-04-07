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Asım ve Nimet Dirikoç Aile Sağlığı Merkezi açıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.04.2018 08:47 | Son Güncelleme

Nevşehirli hayırseverler Dirikoç ve Bilgin aileleri tarafından yaptırılan Asım ve Nimet Dirikoç Aile Sağlığı Merkezinin açılışı düzenlenen törenle gerçekleşti.Açılış törenine, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir AK Parti Milletvekilleri Murat Göktürk ile Ebubekir Gizligider, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Yüksel Yiğit, İl Meclis Başkanı Süleyman Özgün, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Dirikoç ve Bilgin aileleri ile davetliler ve vatandaşlar katıldı.İl Müftüsü Yakup Öztürk’ün yaptığı duanın ardından Asım ve Nimet Dirikoç Aile Sağlığı Merkezi’nin açılışı, Vali İlhami Aktaş, Nevşehir AK Parti Milletvekilleri Murat Göktürk ve Ebubekir Gizligider, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Kaya, İl Müftüsü Yakup Öztürk ile Dirikoç ve Bilgin aileleri tarafından yapıldı.Vali Aktaş, “Bu eserin ortaya çıkmasını sağlayan ve maddi olarak desteklerini sunan Dirikoç ve Bilgin Ailelerine teşekkür ediyorum.

Asım ve Nimet Dirikoç Aile Sağlığı Merkezi açıldı

Nevşehirli hayırseverler Dirikoç ve Bilgin aileleri tarafından yaptırılan Asım ve Nimet Dirikoç Aile Sağlığı Merkezinin açılışı düzenlenen törenle gerçekleşti.
Açılış törenine, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir AK Parti Milletvekilleri Murat Göktürk ile Ebubekir Gizligider, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Yüksel Yiğit, İl Meclis Başkanı Süleyman Özgün, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Dirikoç ve Bilgin aileleri ile davetliler ve vatandaşlar katıldı.
İl Müftüsü Yakup Öztürk’ün yaptığı duanın ardından Asım ve Nimet Dirikoç Aile Sağlığı Merkezi’nin açılışı, Vali İlhami Aktaş, Nevşehir AK Parti Milletvekilleri Murat Göktürk ve Ebubekir Gizligider, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Kaya, İl Müftüsü Yakup Öztürk ile Dirikoç ve Bilgin aileleri tarafından yapıldı.
Vali Aktaş, “Bu eserin ortaya çıkmasını sağlayan ve maddi olarak desteklerini sunan Dirikoç ve Bilgin Ailelerine teşekkür ediyorum. Açılışını yaptığımız Asım ve Nimet Dirikoç Aile Sağlığı Merkezi’nin İlimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyor, hepinize teşekkür ediyorum” dedi.
Açılış sonrası protokol tarafından Asım ve Nimet Dirikoç Aile Sağlığı Merkezi’nin gezilmesinin ardından program sona erdi.

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