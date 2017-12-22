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Aşırı dijital cihaz kullanımı çocukların gözlerini tehdit ediyor

SAĞLIK HABERLERİ | 22.12.2017 10:10 | Son Güncelleme 22 Aralık 2017

Dijital teknolojiler gerek okullar gerekse evlerdeki kullanımlarıyla, çocukların yaşamlarının ayrılmaz bir parçası haline geldiler. Gelişen teknolojiler, bu tür cihazların kullanımının önümüzdeki yıllarda daha da yaygınlaşacağını gösteriyor. Doğru kullanım ile çocukların gelişimine büyük katkılar sağlayan bu cihazlar, aşırı kullanıldığında ise gözlerde ciddi sorunlar oluşmasına yol açabiliyor.

Dünyagöz Ataköy'den Op. Dr. Tülay Arıcı, dijital cihazların kullanımı konusunda ipuçlarının yanı sıra, aşırı kullanım sebebiyle oluşabilecek problemler hakkında önemli bilgiler paylaşıyor.

Aşırı kullanım problemleri tetikliyor

Yeni jenerasyonun, ebeveynlerinden farklı olarak doğdukları andan itibaren tüm yaşamları boyunca teknolojiyle iç içe olduklarını belirten Op. Dr. Tülay Arıcı, “Özellikle 2000 ve sonrasında doğan kuşak, bütün yaşamları boyunca teknolojiyle ve dijital ekranlarla birlikte büyüdüler. İlerleyen yıllarda teknolojinin yaşamlarımızın daha da içine gireceğini düşünürsek, dijital teknolojilerin aşırı tüketiminin gözlerde oluşturabileceği etkileri göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bu noktada ailelerin ve çocukların, aşırı ekrana bakma sebebiyle oluşabilecek problemler hakkında bilgilendirilmesi çok büyük önem taşıyor. Dijital ekranlarda aşırı zaman geçiren çocuklarda, miyopive göz kuruluğu gibi rahatsızlıkların oluşma riski çok daha yüksek” şeklinde konuşuyor.

Aileler belirtilere dikkat etmeli

Ebeveynlerin, aşırı ekrana bakma sebebiyle oluşabilecek rahatsızlıkların belirtilerini dikkate almaları gerektiğinin altını çizen Op. Dr. Arıcı, “Ebeveynlerin, çocuklarının gözlerindeki problem ve değişimlere dikkat etmeleri ve doğru zamanda muayeneye yönlendirmeleri, görme yetisinin bozulmaması açısından çok önemli. Gözlerde oluşabilecek yanma, kaşıntı, yorgunluk, odak dağınıklığı, bulanık veya çift görme ve baş ağrıları, dijital ekranlara fazla bakma sebebiyle oluşabilecek rahatsızlıkların teşhisi açısından önemli belirtilerdir. Fiziksel belirtilerin yanı sıra, okulda notların ani düşüşü, hiperaktivite ve motivasyon düşüşü gibi davranışsal bozukluklar da göz problemlerine işaret edebilir. Özellikle görme duyusunun, çocukluk döneminde öğrenilen bilgilerin %80’den fazlasının algılanmasına yardım ettiğini düşünürsek, çocukların düzenli göz muayenelerinin yaptırılmasının ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlayabiliriz” diyor.

Bu önlemler ile riski azaltın

Dijital ekranların, çocukların gözlerinde yaratacağı olumsuz etkilerin alınacak önlemler ile engellenebileceğini söyleyen Op. Dr. Arıcı, “Ebeveynlerin, çocuklar arasında yaygın olan dijital kaynaklı göz problemlerini önlemek için alabileceği tedbirler mevcut. Öncelikle, okula başlamadan önce her çocuğun detaylı göz muayenelerinin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Çocukların, dijital ekranlar başında geçirdiği zamanın da kontrol altına tutulması önemli. Her 20 dakikalık süreçte, 20 saniyelik aralar vererek gözlerini dinlendirmesi konusunda da çocukların teşvik edilmesi gerekiyor. Ayrıca bilgisayar masalarının kendi boylarına göre ayarlanmış olması, odanın ışıklandırması ve ekran ile aralarındaki mesafenin doğru ayarlanması gibi ergonomik etkenler de göz problemlerinin oluşmasını engellemeye yardımcı olacaktır” diyerek sözlerini tamamlıyor.

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Çocuk göz Dünyagöz Tülay Arıcı

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