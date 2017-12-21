Aşırı egzersiz hasta ediyor

Son Güncelleme 21 Aralık 2017 SAĞLIK HABERLERİ | 21.12.2017 10:40 |21 Aralık 2017

Yapılan çalışmalara göre düzenli egzersiz kalpten kemik sağlığına kadar vücuttaki bütün sistemleri olumlu yönde etkiliyor. Fakat bilinçsizce yapılan aşırı spor sağlığı olumsuz etkileyebiliyor.

Fazla sporun, vücuttaki kas dokusunu zedeleyerek kas hücresi içeriğinin kan dolaşımına karışmasına neden olduğunu anlatan Anadolu Sağlık Merkezi İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, “Bu durum sonucunda oluşan sağlık sorununa rabdomiyoliz deniyor. Yeterli sıvı almadan, fiziksel olarak yorgun, sıcak ve havasız ortamlarda yoğun egzersiz yapan kişilerde rabdomiyoliz gelişme riski oldukça yüksek. Ayrıca trafik ve iş kazaları gibi travmatik durumlar, ilaçlar, enfeksiyonlar ve bağ dokusu hastalıkları da rabdomiyolize neden olabilir” açıklamasında bulundu. Trafik ve iş kazaları, elektrik çarpması gibi travmatik nedenler veya ilaçlar, enfeksiyonlar, bağ dokusu hastalıkları ve elektrolit dengesizlikler gibi travma dışı nedenlere bağlı olarak kasların ezilmesiyle ortaya çıkan rabdomiyolizin hızlı gelişen bir sağlık sorunu olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, “Rabdomiyolizin başlıca belirtileri kaslarda yoğun ağrı, güçsüzlük, spazm, gerginlik ve koyu renkli idrar” dedi.

Ağır egzersizler en büyük neden Rabdomiyolize neden olan travma dışı durumlar arasında ağır egzersizlerin başta geldiğini vurgulayan Doç. Dr. Atasoyu, ilaçlar, sıcak çarpması, yılan ısırması, arı sokması, mantar zehirlenmesi, enfeksiyonlar, kas hastalıkları, epilepsi nöbetleri sonrası elektrolit denge tiroit bezinin yetersiz çalışması gibi durumlarda da rabdomiyolizin gelişebildiğini söyledi. Sıvı tüketimi ihmal edilmemeli Rabdomiyolizin çocuk yaş grubunda nadiren ortaya çıktığını, genellikle ileri yaşta görüldüğünü belirten Anadolu Sağlık Merkezi İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, “Diyabet, böbrek, karaciğer ve tiroit bozukluklar gibi çok sayıda ilaç kullanımı rabdomiyoliz sıklığını arttırıyor” dedi. Özellikle ağır sportif aktiviteler sonrasında rabdomiyoliz gelişmiş hastaların öncelikle su içmeyi ihmal etmemeleri gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Atasoyu, “Günlük 6 ila 8 bardak su içmenin yanı sıra, hafif-orta düzeyde yapılan egzersizlerde 3 ila 4 bardak daha ilave su içilmesi uygun olur. Ağır düzeyde yapılan egzersizlerde su dışında tuzlu-şekerli sıvılar da içilebilir” dedi.