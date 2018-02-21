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"Aşırı kilo erken yaşta diz kireçlenmesi yapıyor"

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.02.2018 12:42 | Son Güncelleme

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Demirağ: "Aşırı kilolu hastalarda yük taşıyan diz ekleminde, daha büyük kuvvetler oluşturarak ve yağ dokularına salınan bazı enzimlerin etkisiyle eklemde dejenerasyon daha hızlı ve fazla olmaktadır"

Bursa'da özel bir hastanede görevli Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Burak Demirağ, aşırı kiloların erken yaşta diz kireçlenmesine sebep olduğunu bildirdi.

Demirağ, yaptığı yazılı açıklamada, tıbbi adı "osteoartrit" olan diz kireçlenmesinin en sık görülen eklem hastalığı olduğunu belirterek, diz ve kalça ağrısının en yaygın sebebi olan bu rahatsızlığın eklem kıkırdağının yapısının bozulmasına, aşınmasına, incelmesine ve kaybına sebep olabileceğini kaydetti.

Eklem kıkırdağının altındaki kemik dokusundaki değişiklikler sonucu kemikte büyümelerin ve eklem kenarında çıkıntıların (osteofit) geliştiğini vurgulayan Prof. Dr. Demirağ, şunları ifade etti:

"Bu hastalık genç ya da yaşlı herkesi aynı şekilde etkilemekle beraber, 60 yaş üstü özellikle aktif bireylerde daha sık görülür. İlerlemiş yaş, kilonun fazla olması, diz ekleminde geçirilmiş travmanın varlığı, eklemin aşırı kullanımı, diz çevresi kas dokusunun kitlesinin ve kuvvetinin az olması ve genetik yatkınlık bu hastalık için risk faktörleridir. Genetik olarak bazı bireylerin osteoartrite daha yatkın olduğu görülüyor. Aşırı kilolu hastalarda yük taşıyan diz ekleminde, daha büyük kuvvetler oluşturarak ve yağ dokularına salınan bazı enzimlerin etkisiyle eklemde dejenerasyon daha hızlı ve fazla olmaktadır. Sürekli tekrarlayan aynı hareketleri yapan işlerde çalışanlarda ve uzun süre ayakta duranlarda da hastalık şiddetli ve erken yaşlarda olmaktadır. Sporun aşırı rekabete dayalı olarak aşırı şekilde yapılması da bu hastalığa davetiye çıkarır."

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