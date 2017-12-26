Aşırı kilo, kalça kireçlenmesine neden oluyor

SİVAS, (DHA) - SİVAS Medicana Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Sefa Aktı, normalin üzerindeki kilonun, kalça kireçlenmesine neden olduğunu söyledi.

Kalçayı kaygan yapıya sahip kıkırdak dokuların koruduğunu, bu dokuların kalça kemiklerini sararak, sürtünmeyi azalttığını belirten Op. Dr. Aktı, "Zamanla bu dokular, incelir ve yıpranmaya başlar. Bu duruma, kalça kireçlenmesi denir. İlerleyen yaşın ve aşırı kilonun önemli bir risk faktörü olduğu kalça kireçlenmesinde hastalar ağrılardan şikayet eder. Kireçlenme ne kadar ilerlerse ağrılar da o kadar şiddetli olur. 1'den 4'e kadar seviyelere ayırdığımız bu hastalığın tedavi metodu hangi seviyede olduğuna göre değişir. Hafif seviyelerdeki kireçlenmeleri durdurmak ya da yavaşlatmak için ameliyatsız yöntemler uygulanabilirken, ileri seviyeli durumlarda kalça protezi ameliyatına başvurmak gerekebilir. Tabi seviyenin dışında, hastanın şikayetleri de karar almakta önemlidir" dedi.

İlerleyen yaşın ve normalin üzerindeki kilonun, kalça kireçlenmesine neden olduğunu kaydeden Op. Dr. Aktı, "En önemli iki neden, yaşlılık ve aşırı kilodur. Kıkırdak yapılar; zamanla yıpranır, incelir ve aşınır. Normalin üzerindeki kilo da buna eklenince kireçlenme kaçınılmaz bir hale gelir. Aşırı kilo ve ilerleyen yaş dışında genetik etmenler, doğuştan kalça çıkığı, güçsüz kaslar, avasküler nevroz, kalçaya yönelik travmalar ve enfeksiyonlar da önemli nedenler arasındadır. Kalça kireçlenmesinin en önemli belirtisi ağrıdır. Ağrılar kasık, uyluk ve kalça bölgelerinde hissedilebilir. Hafif seviyelerde nispeten daha az olan ağrılar aktivite sırasında artarken dinlenme esnasında azalır. Eğer kireçlenme ilerlemişse istirahat halindeyken bile ağrılarla baş etmek durumunda kalınır. O kadar şiddetlidir ki kişiyi uykudan uyandırabilir" diye konuştu.