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Aşırı kilo, kalça kireçlenmesine neden oluyor

SAĞLIK HABERLERİ | 26.12.2017 13:09 | Son Güncelleme 2 saat önce

SİVAS, (DHA) - SİVAS Medicana Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Sefa Aktı, normalin üzerindeki kilonun, kalça kireçlenmesine neden olduğunu söyledi.

Kalçayı kaygan yapıya sahip kıkırdak dokuların koruduğunu, bu dokuların kalça kemiklerini sararak, sürtünmeyi azalttığını belirten Op. Dr. Aktı, "Zamanla bu dokular, incelir ve yıpranmaya başlar. Bu duruma, kalça kireçlenmesi denir. İlerleyen yaşın ve aşırı kilonun önemli bir risk faktörü olduğu kalça kireçlenmesinde hastalar ağrılardan şikayet eder. Kireçlenme ne kadar ilerlerse ağrılar da o kadar şiddetli olur. 1'den 4'e kadar seviyelere ayırdığımız bu hastalığın tedavi metodu hangi seviyede olduğuna göre değişir. Hafif seviyelerdeki kireçlenmeleri durdurmak ya da yavaşlatmak için ameliyatsız yöntemler uygulanabilirken, ileri seviyeli durumlarda kalça protezi ameliyatına başvurmak gerekebilir. Tabi seviyenin dışında, hastanın şikayetleri de karar almakta önemlidir" dedi.

İlerleyen yaşın ve normalin üzerindeki kilonun, kalça kireçlenmesine neden olduğunu kaydeden Op. Dr. Aktı, "En önemli iki neden, yaşlılık ve aşırı kilodur. Kıkırdak yapılar; zamanla yıpranır, incelir ve aşınır. Normalin üzerindeki kilo da buna eklenince kireçlenme kaçınılmaz bir hale gelir. Aşırı kilo ve ilerleyen yaş dışında genetik etmenler, doğuştan kalça çıkığı, güçsüz kaslar, avasküler nevroz, kalçaya yönelik travmalar ve enfeksiyonlar da önemli nedenler arasındadır. Kalça kireçlenmesinin en önemli belirtisi ağrıdır. Ağrılar kasık, uyluk ve kalça bölgelerinde hissedilebilir. Hafif seviyelerde nispeten daha az olan ağrılar aktivite sırasında artarken dinlenme esnasında azalır. Eğer kireçlenme ilerlemişse istirahat halindeyken bile ağrılarla baş etmek durumunda kalınır. O kadar şiddetlidir ki kişiyi uykudan uyandırabilir" diye konuştu.

'YIPRANAN KIKIRDAK ESKİ HALİNE DÖNMEZ'

Kalça kireçlenmesine yönelik ameliyatlı ve ameliyatsız olmak üzere iki farklı tedavi yönteminin olduğunu anlatan Op. Dr. Sefa Aktı, şunları söyledi.

"Diz kireçlenmesinde olduğu gibi kalça kireçlenmesinde de geriye yönelik bir tedavi yöntemi yoktur. Yıpranan kıkırdaklar, eski haline döndürülemez. Ameliyatsız yöntemlerin amacı, kireçlenmeyi durdurarak veya yavaşlatarak, hastanın hayat kalitesini artırmaktır. Ameliyatsız yöntemlere rağmen kireçlenme ilerlemişse kalça protezi ameliyatı yapılabilir. Ameliyatsız tedavi yöntemleri arasında kilo vermek, dinlenmek, egzersiz yapmak, ilaç ve enjeksiyon tedavisi, fizik tedavi yer alıyor. Kalça kireçlenmesi ameliyatında ise yapılan ameliyatsız yöntemlere rağmen kireçlenme ilerlemişse ağrılar dinlenme sırasında dahi geçmiyorsa kişinin hayat kalitesi düşmüşse kalça protezi ameliyatı uygulanabilir. Kalça protezi ameliyatında yıpranan yüzeyler, çıkarılarak, yerlerine eklemi taklit eden özel protezler konur. Hasta, bu sayede eski ağrısız ve konforlu günlerine geri dönmüş olur. Ortalama 1,5- 2 saat süren ameliyattan sonra hasta dinlendirilir. Ertesi gün ayağa kaldırılır. 3- 5 gün kadar hastanede misafir edilir. Açık bir ameliyat olduğu için iyileşme süreci kapalı ameliyatlara göre daha yavaştır."

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