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Aşırı kilolu kardeşler yaşıtları gibi oynayamıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.05.2018 15:25 | Son Güncelleme

Niğde'de Sarıdaş çiftinin 11 aylık oğlu 25, 2,5 yaşındaki kızı 50 kiloya ulaştı - Yaşıtları gibi hareket edemeyen çocuklar, günden güne kilo alıyor

NİĞDE (AA) - Niğde'de Şenol ve Ayşe Sarıdaş çiftinin aşırı kilolu 2 çocuğu, yaşıtları gibi hareket edememenin sıkıntısını yaşıyor.

Merkeze bağlı Edikli beldesinde yaşayan Sarıdaş çiftinin çocukları, doğumlarından 40 gün sonra aşırı kilo almaya başladı. Sarıdaş çifti, 25 kiloya ulaşan 11 aylık Yılmaz Buğra ve 50 kilo olan 2,5 yaşındaki Semanur'un bu durumuna üzülüyor.

Anne Ayşe Sarıdaş (24), gazetecilere, çocuklarının hızlı kilo alması nedeniyle Kayseri'deki hastanelere gittiklerini ancak yapılan muayenede nedeninin tam olarak bulunamadığını söyledi.

Çocuklarının rahatsızlığına teşhis konulamadığını anlatan Sarıdaş, şöyle konuştu:

"Çocuklarımda doyma hissi bulunmadığı için hızla kilo almaya devam ediyorlar. Ayda ortalama 3 kilo alıyorlar. Kızım yürüyemiyor, koşamıyor, yaşıtları gibi oyun oynayamıyor, hep oturuyor, hareket edemiyor. Bir an önce yürümesini, koşmasını, oynamasını istiyorum. Yardım olmadan çocuklarımı taşıyamıyorum. Kızımın yaşındakiler koşarken o yürüyemiyor. Evde otururken bile kilosundan dolayı daralıyor ve nefes alıp vermekte zorlanıyor. Çocuklarımın diğer çocuklar gibi normal olmasını, koşup oynamalarını istiyorum. Oğlumun şu an emeklemesi gerekiyor ama emekleyemiyor. Çok huzursuzlar, geceleri uyuyamıyorlar. Maddi imkanımız yok, eşim hamallık yapıyor. Çocuklarımı daha iyi doktorlara götürmek için yardım istiyorum."

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