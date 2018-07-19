Aşırı sıcaklar sağlığınızı tehdit etmesin!

Sıcak havalarda özellikle vücudun sıvı kaybı ile birlikte uzun süre yüksek ısıya maruz kalınması vücudun ısı kontrol sisteminin bozulmasına neden oluyor. Vücut ısısının 38 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte yaşanan sıcak çarpması durumunda beyin ve iç organların hasar görme riski bulunuyor. Bu nedenle ısıya adaptasyon mekanizmaları daha yavaş çalışan 65 yaş üzerindeki yaşlılar ve 4 yaşın altındaki çocuklar olmak üzere herkesin dikkatli olması önem taşıyor. Yeterli sıvı almaksızın uzun süre sıcağa veya güneşe maruz kalanlar, ayrıca kalp, akciğer, böbrek hastalıkları aşırı kilo ve aşırı zayıflık, diyabet, hipertansiyon, alkolizm ve ateş oluşturan diğer hastalıklar da sıcak çarpması riskini arttırıyor.

SICAK ÇARPMASINDA BU BELİRTİLERE DİKKAT!



Genellikle insanların baygınlık geçirmeden sıcak çarpmasına maruz kaldıklarını anlamadıklarını söyleyen Yeditepe Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı, “Baş ağrısı, baş dönmesi, terleme kaybı, kramplar, bulantı, kusma, çarpıntı, hızlı soluma, bilinç değişikliği, yer ve zaman algısının bozulması gibi belirtilerin görülmesi halinde de zaman kaybedilmeden bir sağlık kurumuna başvurulmalı” diye konuşuyor. Sıcak çarpmasına maruz kalan kişinin hemen soğuk havalandırmalı ya da gölge bir ortala alınması, üzerindeki fazla giysilerin çıkarılması, vücut ısısının düşürülmeye çalışılması da ilk etapta yapılacaklar arasında yer alıyor.