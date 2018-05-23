HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Aşırı temizlik lösemi yapıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.05.2018 12:18 | Son Güncelleme

Aşırı temiz evde büyüyen çocukların sık sık hastalanmasının sebebi üzerine araştırma yapan İngiltere'deki bilim adamları çarpıcı sonuçlar buldu. Araştırmaya göre, aşırı temiz evde büyüyen çocuklar, bağışıklık sisteminin güçlenmesi için ihtiyacı olan bakterileri alamıyor ve metabolizmaları enfeksiyonlara karşı yeterli beyaz kan hücreleri üretemiyor. Bu durum bakın nasıl bir sonuç doğuruyor...

Aşırı temizlik lösemi yapıyor

İngiltere’de Kanser Araştırmaları Enstitüsü tarafından 30 yıllık hasta kayıtları incelenerek yapılan araştırmada, aşırı temiz evlerde büyüyen çocukların bağışıklık sistemlerinin ihtiyacı olan bakterileri alamadığı ve metabolizmalarının enfeksiyonlara karşı yeterli beyaz kan hücreleri üretemediği belirlendi. Bağışıklık sistemi yeterli çalışmayan çocuklarda gripten lösemiye kadar farklı hastalıklar gelişebiliyor.

HASTALIKLAR ARTIYOR

Araştırmayı kaleme alanlardan Prof. Mel Greaves, “Aşırı temizlik modern toplumun paradokslarından biri. Temizlik olanakları arttıkça hastalıklar da artıyor” diye konuştu.

PARTNERDünyanın en güzel kızıDünyanın en güzel kızı
Ağız ve diş sağlığınız için 5 yararlı - 5 zararlı besin!Ağız ve diş sağlığınız için 5 yararlı - 5 zararlı besin!
Daha sağlıklı yaşamanın 6 yoluDaha sağlıklı yaşamanın 6 yolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
temizlik lösemi ingiltere bağışıklık sistemi

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Ali Babacan geri mi dönüyor? Ekonomi için flaş gelişme

Ali Babacan geri mi dönüyor? Ekonomi için flaş gelişme

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?

Survivor'a veda eden Berna'dan ilginç Turabi itirafı! 'Ben onu sevdim çünkü...'

Survivor'a veda eden Berna'dan ilginç Turabi itirafı! 'Ben onu sevdim çünkü...'

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ağız ve diş sağlığınız için 5 yararlı - 5 zararlı besin!

Ağız ve diş sağlığınız için 5 yararlı - 5 zararlı besin!

Daha sağlıklı yaşamanın 6 yolu

Daha sağlıklı yaşamanın 6 yolu

Anne-babalar dikkat! Aşıda yanlış inanışlara kapılmayın

Anne-babalar dikkat! Aşıda yanlış inanışlara kapılmayın

Ayakkabı seçimi ayak sağlığınızı etkiliyor

Ayakkabı seçimi ayak sağlığınızı etkiliyor

Böbrek hastaları oruç tutabilir mi?

Böbrek hastaları oruç tutabilir mi?

Güneş lekeleri nasıl geçer işte kesin çözüm

Güneş lekeleri nasıl geçer işte kesin çözüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.