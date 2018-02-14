Aşırı terlemenin tedavisi mümkün!

Aşırı terleme sosyal yaşantıyı oldukça zorlayan durumlardan biri olduğunu belirten Dr. Ertan Aydın, aşırı terlemenin fizyolojik gereksinimin daha üstünde olan patolojik terleme olayı olduğunu, bu durumun iki şekilde ortaya çıktığını bildirdi.Göğüs Cerrahı Doç. Dr. Ertan Aydın, "Erken çocukluk veya adölasan çağda bulgu vermeye başlar. Primer fokal hiperhidrozis tanısı altta yatan bir hastalığa bağlı olmaksızın en az 6 aydır mevcut olan fokal aşırı terleme, ailesel benzer şikayet öyküsü olması, başlama yaşını 25'ten küçük olması, bilateral ve simetrik terleme, haftada en az bir kez aşırı terleme atağı olması, terlemenin günlük yapılan aktivitelere engel olması, terlemenin uyku sırasında kaybolması" dedi.

AŞIRI TERLEME BAZEN HASTALIKLARIN BELİRTİSİ DE OLABİLİYOR



Terlemenin vücudumuzun iç ve dış uyaranlara karşı cevabı sonucu gelişen fizyolojik bir süreç olduğunun altını çizen Doç. Dr. Ertan Aydın, vücut ısısı arttığında uyarılan ter bezleri yoluyla cilt üzerinde serinletici etkisi olan sıvı salındığının ve insan vücudunda 1,5- 4 milyon arasında bulunan ter bezlerinin özellikle yüz, koltuk altı, avuç içi ve ayak tabanında daha yoğun olarak bulunduğunu söyledi. Ter bezlerinin patofizyolojisi ve sempatik uyarımı normal olduğu ifade eden Göğüs Cerrahı Doç. Dr. Ertan Aydın, "El-ayak-yüz ve koltuk altında oluşan aşırı terlemeler tek başına gözlense de genellikle birden fazla bölge etkilenmiştir. Erken çocukluk veya adölasan çağda bulgu vermeye başlar. Gece terlemesi yoktur. Primer fokal hiperhidrozis tanısı altta yatan bir hastalığa bağlı olmaksızın en az 6 aydır mevcut olan fokal aşırı terleme, ailesel benzer şikayet öyküsü olması, başlama yaşını 25'ten küçük olması, bilateral ve simetrik terleme, haftada en az bir kez aşırı terleme atağı olması, terlemenin günlük yapılan aktivitelere engel olması, terlemenin uyku sırasında kaybolması" ifadelerini kullandı. Aşırı terleme bazen yayın hastalıkların belirtisi de olabiliyor. Enfeksiyonlar, endokrin bozukluklar, nörolojik bozukluklar, ilaçlar, malign hastalıklar, kardiyovasküler hastalıklar, zehirlenmeler ve alkol ve uyuşturucu bağımlılığı gibi hastalıklar aşırı terleme belirtisi gösterebiliyor. Tedavinin altta yatan hastalığa göre değiştiğini ifade eden Doç. Dr. Ertan Aydın, fokal aşırı terlemede ise hastanın şikayetlerine ve hastalığın şiddetine göre uygulanabilen medikal ve cerrahi tedavi seçenekleri bulunduğunu anlattı.