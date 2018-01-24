Aşırı terlemeye botoks tedavisi

Botoks, sinir uçlarındaki uyarıyı bloke ederek (durdurarak) ter bezlerinin yanındaki küçük kasları felç ederek ter boşalmasını ve salgılanmasını kontrol etmektedir.
KULLANIM ALANLARI NELERDİR?
Blefarospasm (göz kapağı kaslarında kasılma), servikal distoni, koltukaltı hiperhidrozu (aşırı terlemesi), şaşılık, akalazya, bazı nöropatiler ve migren başağrısı.
KİME YAPILIR?
Koltukaltı terlemesi (armpit sweating) ve koltukaltı pis kokusu (armpit bromhidrosis);
Klasik ETS ameliyatı sonrası hastaların yarısından çoğunda ameliyat sonrası “*reaktif terleme” vücudun başka bölgelerinde (sırt, göbek, kasık, popo, vs) rahatsız edici düzeyde olabilmektedir. Maalesef zamanla da geçmemektedir!
Bu istenmeyen yan etkilerden uzak durmak için hem hastalar hem de doktorları artık daha çok cerrahi dışı tedaviyi tercih etmekte ve önermektedirler. Bu amaçla koltukaltına (her iki tarafa aynı seansta) “botoks” uygulaması çok ciddi fayda sağlamakta ve bahsedilen reaktif terleme de olmamaktadır.
Koltukaltı pis kokusu (bromhidroz), ‘apokrin ter bezlerinden’ kaynaklanmaktadır; özellikle koltukaltı ve kasıklarda bulunurlar. Botoks uygulaması bu durumda da ciddi başarı göstermektedir.
AVUÇ İÇİ EL TERLEMESİ
Her avuç içinde her 1,5 cm x 1,5 cm’lik alana 2 ünite cilt içine botoks enjekte edilmelidir; her avuç içi için ortalama 40-50 enjeksiyon gerekmektedir. Parmaklar için de (*başparmak hariç!) iç yüzeyine her parmağa 3’er enjeksiyon toplam 12 enjeksiyon uygulanır.
AYAK TABANI TERLEMESİ
Her iki ayak tabanına yine her 1,5 cm x 1,5 cm’lik alana 2 ünite enjeksiyon cilt içine (intradermal) uygulanmalıdır.
Kafa - yüz terlemesi (cranifacial hyperhidrosis);
Botoksun kafa – yüz terlemesinde etkinliğini gösteren çok az çalışma vardır.
BAŞARI ORANI VE SÜRESİ NEDİR?
• Başarı oranı çok yüksektir*.
• Hayat kalitesini ciddi oranda iyileştirir.
• Etki uygulamadan 3 gün sonra farkedilmeye başlanır; 2. hafta sonunda etki tam oturur.
• Hastalar mutlaka 15. gün kontrole çağrılmalı ve gerekirse ek tamamlayıcı botoks uygulaması yapılmalıdır.
• Genellikle etki 4-6 ay sürmektedir; yılda 2 veya 3 defa yapılacak işlemle hem istenilen etkinlik sağlanmış olacak, hastalar sosyal hayatlarına aktif katılabilecekler hem de ETS ameliyatının olası komplikasyonlarıyla karşılaşmamış olacaklardır.
BOTOKS YAN ETKİLERİ NELERDİR?
• Önerilen dozda kullanıldığında yan etkiler azdır.
• Bazen, kuvvet kaybı, görme problemi ve baş dönmesi yapabilir; araç kullanmayın!
• Botoks içeriğine allerjik durumunuz varsa, uygulama yerinde enfeksiyon (iltihap) varsa kullanmayın!
• Kaşınma, döküntü, astım benzeri şikayetler, baş dönmesi ve bayılma hissi bildirilmiştir; bu durumlarda mutlaka tıbbi yardım alınız! Başka enjeksiyon yaptırmayınız!
• Kanama problemi varsa doktorunuzu uygulamadan önce mutlaka uyarın!
• Gebelerde botoks kullanmayın!
• ALS, Lou Gehrig Hastalığı, Myastenia Gravis veya Lambert Eaton sendromu olanlarda botoks kullanmayın! Uzak durun!
DR. Erkan YILDIRIM
Göğüs Cerrahi & Akciğer Transplant Cerrahi
info@goguscerrahisi.com.tr
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