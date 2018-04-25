Aşırı terlemeye çeşitli tedavi yöntemleri ile çözüm

Terlemenin vücut ısısını dengelemek amacıyla ortaya çıkan doğal bir durum olduğunu ancak aşırı olarak terlemeye dikkat edilmesi gerektiğini belirten Dr. Fulya Tezel, çeşitli tedavi yöntemleri ile bu problemin çözülebildiğini söyledi.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Fulya Tezel, “Bazı kimselerde özellikle koltuk altı bölgesinde olmak üzere el, ayak ve vücutta normalden fazla terleme meydana gelmektedir. Haliyle bu durum sosyal hayatı kötü etkilemektedir. İç vücut ısısı arttığında deri yüzeyinde bulunan ter bezlerinden salgılanan sıvı ile beraber vücut ısısının dengelendiği bilinmektedir. Terleme aşırı olması durumuna hiperhidroz adı verilmektedir. Bu hastalık türü birçok sebebe bağlı olarak ortaya çıkabileceğinden dolayı giderilmesi için de ortaya çıkmasına sebep olan hastalığın tedavi edilmesi gerekecektir. Aşırı terleme sorununuzu çözebilirsiniz. Bir tedavi yöntemi ile bu mümkündür” dedi.

Özellikle yaz aylarında ortaya çıkan terleme sorununun hem kişiye hem de çevrede bulunanlara zarar verdiğini ifade eden Dr. Tezel, “Yaz ayları geldiğinizde canınız sıkılsın istemiyorsanız aşırı terleme sorununuza mutlaka bir çözüm bulmanız gerekecektir. Özellikle görüntü ve koku kirliliği yaratan bu sorundan kurtulmak bir mecburiyet haline gelmiştir. Eğer sizde de aşırı derecede bir terleme sorunu varsa mutlaka bir tedavi yöntemine başvurmanız gerekmektedir. Bu gibi durumlarda sorun koltuk altı bölgesindeyse eğer öncelikle terleme engelleyici krem veya solüsyonlar kullanabilirsiniz. Ancak bu krem veya solüsyonlar yetersiz kalıyorsa eğer yeni bir tedavi yöntemi olan koltuk altı dolgusu ya da koltuk altı botoksu denilen uygulamayı deneyebilirsiniz” diye konuştu.