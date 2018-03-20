Aşırı tuz hastalıkları çağırıyor

Doç. Dr. Barış Buğan, “12-18 Mart Dünya Tuza Dikkat Haftası” dolayısıyla açıklamalarda bulundu. fazla tuz tüketiminin yüksek tansiyon, kalp hastalıkları başta olmak üzere böbrek hastalıkları, şişmanlık, şeker hastalığı ve bazı kanser türleri gibi önemli halk sağlığı sorunlarına neden olduğunu söyledi.

Sağlıklı beslenmenin en önemli parçalarından birinin tuz tüketimine dikkat etmek olduğuna dikkat çeken Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Barış Buğan, fazla tuz tüketiminin yüksek tansiyon, kalp hastalıkları başta olmak üzere böbrek hastalıkları, şişmanlık, şeker hastalığı ve bazı kanser türleri gibi önemli halk sağlığı sorunlarına neden olduğunu kaydetti.

“Dünya Sağlık Örgütü; hastalıklardan korunmak amacıyla tüketilmesi gereken tuz miktarını günde 5 gram (tepeleme bir çay kaşığı veya silme bir tatlı kaşığı) olarak önermektedir. Türk toplumunda tuz tüketimi önceki yıllarda çok daha fazla iken yapılan bilinçlendirme çalışmaları ile tüketim miktarının giderek azalmakta olduğu görülmektedir. Buna rağmen, Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği’nin gerçekleştirdiği çalışmalar günlük tuz tüketimi miktarının hala daha hastalıklardan korunmak için önerilen miktarın çok üzerinde olduğunu ortaya koymaktadır.

Gıdaların etiketlerini kontrol edin

Fazla tuz tüketiminin sağlık üzerine olumsuz etkilerine yönelik kamuda farkındalık oluşturulması ve bilgilendirme yapılması daha da önem kazanmaktadır ve aşırı tuz tüketiminin azaltılması amacıyla her yıl “Tuza Dikkat Haftası” etkinlikleri yapılacağını belirten Buğan; her yıl belirlenen bir tarihte gerçekleştirilen “Tuza Dikkat Haftası” bu yıl 12-18 Mart 2018 tarihleri arasında olacak dedi.

Toplumumuza ulaştırmamız gereken mesaj "unutulan tehlike:yediğimiz tuzun büyük bir kısmı satın aldığımız hazır gıdaların içinde gizlidir. Gıdaların etiketlerini kontrol edin ve daha az tuz tüketimi için tercihlerinizi değiştirin” dedi.