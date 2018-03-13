Aşırı tuz kullanımına dikkat çekmek için yürüdüler

Mersin’de ’Dünya Tuza Dikkat Haftası’ kutlamaları kapsamında yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşte aşırı tuz kullanımına dikkat çekilirken, hareketli yaşamın sağlığa faydaları anlatıldı.

Aşırı tuz tüketiminin azaltılması amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından 2011 yılından bu yana ’Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Programı’ yürütülüyor. Bu kapsamanda 12-18 Mart tarihleri arasında kutlanan ’Dünya Tuza Dikkat Haftası’ kapsamında etkinlikler düzenleniyor.

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü’de bu program kapsamında bugüne kadar ’Ben Yemek Seçmem’, ’Gençlik Sağlıklı Yaşam Elinizde’, ’Zorda Başarının Yolu’ ile ’Sağlıklı Gebelik Sağlıklı Nesil’ projelerini yürüterek, aşırı tuz kullanımına dikkat çekti. Ben Yemek Seçmem Proje kapsamında anaokulu ve ortaokul öğrencileri ile öğretmenlerinden oluşan 180 bin, Gençler Yaşam Elinizde Projesinde 50 bin, Zorda Başarının Yolu Projesi kapsamında da bin kişiye tuz ile ilgili bilgi verildi. ’Sağlıklı Gebelik Sağlıklı Nesil Projesi’nde de sağlık merkezleri ve hastanelerin doğum polikliniğine başvuran 3 bin 500 anneye aşırı tuz kullanımının zararları anlatıldı. Öte yandan halk eğitim merkezleri ile Kur’an kurslarında 160 bin kişiye de bu konuda bilgi verildi.

Bugünde aşırı tuz kullanımına dikkat çekmek, hareketli yaşamın faydalarını anlatmak için yürüyüş yapıldı. Mersin İdmanyurdu Meydanında toplanan vatandaşlar, buradan Özgecan Aslan Meydanına kadar yürüdü. Yürüyüşte pankartlarla aşırı tuz kullanımına dikkat çekilirken, hareketli yaşamın sağlığa faydaları anlatıldı. Yürüyüşe İl Sağlık Müdür Vekili Mehmet Gül ile idareciler de katılırken, çok sayıda öğrencinin de katılması dikkat çekti.

Yürüyüş sonunda konuşan İl Sağlık Müdür Vekili Mehmet Gül, 12-18 Mart tarihlerinin ’Dünya Tuza Dikkat Haftası’ olarak kutlandığını hatırlatarak, "Tuzu sofradan eksik etmenin yöntemlerini hepimiz biliyoruz. Tuzun vücudumuza faydalı olduğu noktalar var, aşırısının zararlı olduğu noktalar var. Günlük tüketmemiz gereken tuz miktarı 5 miligramken ülkemizde bu oran kişi başına 18 miligram. Bunu azaltmanın yollarını hepimiz biliyoruz ama dikkat etmiyoruz. Buna önem verilmesi gerekir. Başında sofralarımıza tuzluk koymamak, yemeğin tadına bakmadan tuz atmamak, konserve olan ürünlerden uzak durmak, bol meyve yeyip su içmek, özellikle de yürüyüş yapmak gerekiyor” dedi.

Konuşmaların ardından etkinlik, halk oyunları ekibinin gösterileriyle son buldu.