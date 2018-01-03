Aşırı yenirse öldürebilecek 10 besin

İşte aşırı tüketildiğinde öldürebilen 10 besin...

Su: Günde 2 litre su içilmesi gerektiğini hepimiz biliyoruz. Ama bu miktarın 3 katı su içildiğinde böbrekler bu miktar sıvıyı sisteminden atmak için aşırı çalışır. Aşırı çalışan böbrekler, beyin ödemine neden olur. Evet suyun fazlası sizi öldürebilir.

Kahve: Günde 113 fincan kahve ölümcüldür. Bu durumda kişi aşırı kafein tüketiminden değil su zehirlenmesinden ölecektir. 113 fincan kahvede 30 litre su bulunur. Yani bu miktarda kahve çekirdeği çiğnerseniz güvendesiniz.

Elma çekirdeği: 18 adet elma yemek sizi öldürmez ama bu 18 elmanın çekirdeğini yerseniz, elma çekirdeğindeki siyanür sizi öldürür.

Çikolata: Çikolata içeriğinde az da olsa teobromin bulundurur. Bu güçlü madde insan sinir sistemini uyarır. Bir oturuşta 8 kilo çikolata yerseniz ishal olup epilptik nöbet geçirirsiniz. Daha sonra iç kanama ve kalp krizi eşliğinde hayatınızı kaybederseniz.

Diş macunu: Teorik olarak 24 tüp diş macunu yutmanız ölümle sonuçlanır.

Kiraz çekirdeği: Kiraz çekirdeğini çiğnerseniz siyanür sizi öldürecektir. (Kayısı, şeftali çekirdekleri de aynı derecede siyanür içerir.)