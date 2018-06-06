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Askeri uçakla Zonguldak’tan İstanbul’a organ nakli yapıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.06.2018 19:02 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) yapılan açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan görevlendirilen uçak ile Zonguldak’daki bir donörden, İstanbul’da bulunan bir hastaya organ nakli yapıldığı duyuruldu.

Askeri uçakla Zonguldak’tan İstanbul’a organ nakli yapıldı

ANKARA, (DHA)-TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) yapılan açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan görevlendirilen uçak ile Zonguldak’daki bir donörden, İstanbul’da bulunan bir hastaya organ nakli yapıldığı duyuruldu.

FOTOĞRAFLI

Askeri uçakla Zonguldak’tan İstanbul’a organ nakli yapıldı

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