Askeri uçakla Zonguldak’tan İstanbul’a organ nakli yapıldı

ANKARA, (DHA)-TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) yapılan açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan görevlendirilen uçak ile Zonguldak’daki bir donörden, İstanbul’da bulunan bir hastaya organ nakli yapıldığı duyuruldu.

FOTOĞRAFLI



