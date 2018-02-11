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Aşkın estetiği ezber bozuyor

SAĞLIK HABERLERİ | 11.02.2018 11:27 | Son Güncelleme

Aşkın ezber bozduğunu ortaya koyan uzmanlar, mum ışığında yemek yemek, çiçek veya çikolata vermek gibi Sevgililer Günü geleneklerinden daha fazlasını isteyen çiftlerin birbirlerine artık estetik cerrahi ve medikal uygulamalar hediye ettiğini ifade etti.Çiftler arasında sevgiliyle bir anı paylaşmak ya da birlikteliklerine yeni farklı anılar katma isteğinin ağır bastığını kaydeden Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op.

Aşkın estetiği ezber bozuyor

Aşkın ezber bozduğunu ortaya koyan uzmanlar, mum ışığında yemek yemek, çiçek veya çikolata vermek gibi Sevgililer Günü geleneklerinden daha fazlasını isteyen çiftlerin birbirlerine artık estetik cerrahi ve medikal uygulamalar hediye ettiğini ifade etti.
Çiftler arasında sevgiliyle bir anı paylaşmak ya da birlikteliklerine yeni farklı anılar katma isteğinin ağır bastığını kaydeden Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Aydın, “Çiftler hem daha güzel bir görünüm kazanmak hem de birbirlerini daha mutlu edebilmek için bizlere danışıyor. Estetik uygulamalara bu anlamda büyük bir ilgi var. Örneğin, 40 yaş grubundaki erkekler çocuklarının annesi olan eşlerine teşekkür amaçlı liposuction, karın germe, meme estetiği hediye etmek için önce bize danışıyor. Ardından bir sürpriz ile eşlerini muayene için bizlere getiriyor. Danışan çiftlerimiz için estetik ameliyat hediyesi aslında yoğun geçen hayat süreçlerine bir es vermek, birbirlerine vakit ayırdıkları yeni bir anı paylaşacakları güzel ve anlamlı bir gün olarak nitelendiriyorlar” dedi.
14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında gelen çiftler arasında yaş gruplarına göre taleplerde farklılıklar olabildiğini belirten Op. Dr. Ufuk Aydın, 30-35 yaş üstündekiler genellikle estetik cerrahi operasyonları daha genç yaştakilerin ise, altın iğne, botoks, dolgu, PRP ve mezoterapi gibi medikal estetik uygulamaları tercih ettiklerini söyledi.

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