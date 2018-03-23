Aslanapa Ortaokulu öğrencilerine sağlıklı beslenme ve antibiyotik kullanımı semineri

Kütahya’nın Aslanapa Ortaokulu öğrencilerine sağlıklı beslenme ve antibiyotik kullanımı konularında seminer verildi.

Aslanapa Toplum Sağlığı Merkezi Personeli Songül Mercan tarafından Aslanapa Ortaokulu öğrencilerine sağlıklı beslenme ve antibiyotik kullanımı" konularında seminer verildi.

Sağlıklı beslenmede organik ürünlerin son derece önemli olduğunu belirten Songül Mercan, ’’Organik beslenme arzu ettiğimiz bir beslenmedir. Organik beslenme dediğimizde öncelikle aklımıza köyde yetiştirilen gıdalar gelmektedir. Bir gıda maddesinin organik ürün olabilmesi için elde edilmiş olduğu ortamda örneğin bir tarlada 10 yıl süreyle suni gübre dahi olmamış olması, tarım ilaçları kullanılmamış olması gerekir. İnsan hayatında sağlıklı beslenme büyük önem taşır. Sağlıklı ve organik beslenme programı uygulayarak vücudunuzda oluşacak birçok rahatsızlıktan ve hastalıktan kendinizi uzak tutabilirsiniz’’ dedi.

Songül Mercan,’’Antibiyotikleri çok kullanıyoruz ve bu nedenle direkt aklımıza ilaç denildiğinde antibiyotik geliyor. Antibiyotik tüketiminde ülke olarak karnemiz de kötü. Ülkemiz AB üyesi ülkelerin de içinde olduğu 42 ülke içinde. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün önerdiği yöntemle yapılan hesaplamalara göre, en yüksek antibiyotik tüketimine sahip ülke olduk. Bu hesaplamaya göre Türkiye’de yaşayan her vatandaşımızın Hollanda’da yaşayan her bireyin yaklaşık 4 katı kadar antibiyotik kullandığını söyleyebiliriz. Bu durumun kabul edilebilir bir tarafı olmadığı kesin. Gereksiz antibiyotik tüketimi ve antibiyotik direnci sorunları ile mücadele etmek için sizleri bilgilendirmek görevimiz’’ diye konuştu.

Seminer karşılıklı soru cevap şeklinde sona erdi. (YD-EFE)