Aspirin kullanımı bağırsakta polip oluşumunu azaltıyor

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Can Küçük, düzenli aspirin kullanımının kolon kanserine neden olan poliplerin azalmasını sağladığını söyledi.

Kolon kanserini bağırsaklarda kanser gelişmesi olarak tanımlayan Acıbadem Kayseri Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Can Küçük, kadınlarda ve erkeklerde üçüncü sırada görülen kanser tipine neden olan bağırsak poliplerinin düzenli aspirin kullanımı ile azaldığını ifade etti. Prof. Dr. Küçük, “Yapılan araştırmalar uzun yıllar düşük doz aspirin kullanımının polipi azalttığı gösterilmiş. Bu yüzden polipi olan ama risk olmayan hastalar için aspirin kullanımı tercih edilmekte. 100 miligramlık doz her gün bir tane kullanılabilir. Bu doz, kardiyovasküler hastalıklarda kullanılan pıhtı gelişimini engelleyici dozlardır” dedi.

Erkeklerde kadınlardan daha fazla görülüyor

Kolon kanserinin sigara, yiyeceklerdeki katkı maddeleri, genetik nedenler, kalın bağırsakta poliplerin gelişmesi, kalın bağırsaktaki ülseratif kolit gibi kronik hastalıkların varlığı nedeniyle ortaya çıktığını dile getiren Prof. Dr. Küçük, “Dünyada da erkeklerde 1.3’e 1 oranında daha fazla görülüyor. Yani 13 erkeğe karşı 10 kadında bu hastalık görülüyor. Görülme oranı Türkiye’de de dünya literatürüyle hemen hemen uyumlu. Erkeklerde en sık görülen kanserler sırasıyla akciğer, prostat ve kolon kanseri. Kadınlarda ise sırasıyla meme, akciğer ve kolon kanseri görülüyor. Yani hem kadınlarda hem erkeklerde kolon kanseri üçüncü sırada yer alıyor. Ayrıca her yıl dünyada bir milyon kişi kolon kanserine yakalanmakta ve her yıl yine dünyada 500 milyon kişi kolon kanserinden ölmekte” diye konuştu.