"Astım hastaları spor yapabilir"

DUYGU YENER - Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Can Kocabaş, astımın spor yapmaya engel olmadığını belirterek "Astım spor yapmamıza engel teşkil etmiyor. Dünyanın çok ünlü spor kulüplerinde futbol oynayan madalya kazanmış astımı olan sporcuların olduğunu biliyoruz." dedi.

Prof. Dr. Can Kocabaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlıklı bir yaşam için sporun çok önemli olduğunu, sporla astımın kontrol altına alınabileceğini belirtti.

Sağlık Bakanlığının toplum sağlığı açısından sporu teşvik eden birçok projeyi hayata geçirdiğini anımsatan Kocabaş, "Alerjik hastalıkların fazla olduğu bir toplumda bireylerin hayatında sporun mutlaka yeri olması gerekiyor. Özellikle bu rahatsızlıkları olanların spor yapma konusunda endişeleri oluyor. Alerji uzmanları olarak, alerjik hastalıkların spor yapmaya engel bir durum olmadığını hatta spor yapmalarını hastalıklarına iyi geleceğini tavsiye ediyoruz." dedi.

Prof. Dr. Kocabaş, astım hastalarının da spor yapmak konusunda çekinceleri olduğunu dile getirerek astım rahatsızlığı olanların da doktor kontrolünde spor yapabileceğini söyledi. Toplumda "astım hastaları spor yapamaz" şeklinde yanlış bir algı olduğunu ifade eden Kocabaş, şöyle devam etti: