"Astım hastası çocukların sosyalleşmesi engellenmemeli"

İSTANBUL (AA) - Medicana Bahçelievler Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erkan Aslan, özellikle ev ortamında astım hastası çocukların astım ataklarını tetikleyen birçok faktör bulunduğunu belirterek, ailelerin bu faktörlere önem göstermesinin, bunun yanı sıra dış çevreden de çocuklarını soyutlamamasının büyük önem arz ettiğini bildirdi.

Uzm. Dr. Erkan Aslan, yaptığı yazılı açıklamada, astımlı çocuğun sosyalleşmesini, dışarıda zaman geçirmesini yani arkadaşlarıyla oynamasını, koşmasını, spor yapmasını, çeşitli etkinliklere katılmasını engellemenin çok doğru bir davranış olmayacağını ifade etti.

Bu davranışların çocuğun psikolojik ve fiziksel gelişimi açısından olumsuz etki yaratacağını belirten Aslan, astımlı çocuğun düzgün bir tedaviyle sosyal yaşamına devam edebileceğini vurguladı.

Aslan, astım hastası çocuklar için özellikle ev içerisinde alınması gereken önlemler hakkında şunları kaydetti:

"Evde küf oluşumuna engel olmak için ev havalandırılmalı, evdeki rutubet ile mücadele etmeli, küf kokan, küf taşıma ihtimali olan banyo süngeri gibi eşyalar atılmalı, duş kabini, lavabo, musluk kenarlarında birikebilen küfler temizlenmeli. Ev içinde nemi düşük tutmak iki nedenden dolayı önemlidir. Birincisi, rutubet küf mantarlarının üremesi için uygun ortam hazırlar. İkincisi, su buharının solunması astımlı çocuğun nefes borularında kasılma ve daralmaya yol açar. Aile astımlı çocuğun odasında buhar makinesi kullanmamalı, soba veya kalorifer üzerine ıslak bez veya havlu koymamalı, çamaşır kurutmamalıdır. Pencere pervazı, dolap üstleri, raflar gibi düz yüzeyleri ıslak bezle günde bir veya duruma göre birkaç kez silerek tozlarını almak gerekir.