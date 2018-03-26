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Astım hastası Nurgül, 3 kilometre taşınarak ambulansa yetiştirildi

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.03.2018 11:24 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, kardan yolu kapanan Kandili mezrasında mahsur kalan astım hastası 14 yaşındaki Nurgül Soylu, ambulansla 3 saatlik çalışmanın ardından hastaneye yetiştirildi.İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Büyükçiftlik beldesine bağlı Kandili mezrasında rahatsızlanan astım hastası 14 yaşındaki Nurgül Soylu’nun yakınları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, kardan yolu kapanan Kandili mezrasında mahsur kalan astım hastası 14 yaşındaki Nurgül Soylu, ambulansla 3 saatlik çalışmanın ardından hastaneye yetiştirildi.
İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Büyükçiftlik beldesine bağlı Kandili mezrasında rahatsızlanan astım hastası 14 yaşındaki Nurgül Soylu’nun yakınları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Yolun kardan kapalı olması nedeniyle ambulans mezraya gidemeyince, durum karla mücadele ekiplerine bildirildi. Yüksekova Kaymakamlığına bağlı karla mücadele ekipleri, yolu açmak için iş makinesini gönderirken, yolun kaygan ve dar olması nedeniyle ilerleyemedi.
Durumu acil olan astım hastası Nurgül Soylu, yakınları tarafından gecenin geç saatlerinde battaniyeye sarılarak yola çıkarıldı. 3 kilometre sırtta taşınan Soylu, yolda beklenen ambulansa yetiştirildi. İlk müdahalesi ambulansta yapıldıktan sonra Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan Soylu, tedavi altına alındı
Nurgül Soylu’nun babası Fikri Soylu, hafta sonu nedeniyle kızının köye geldiğini belirterek, “Akşam saatlerinde aniden fenalaştı. Durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdim. Ancak köy yolu kapalı olduğu için ambulans köye gelemedi. Karla mücadele ekipleri geldi, yol çok dar ve kaygan olduğu için açamadılar. Bu yüzden komşularımın yardımıyla kızımı battaniyeye sararak 3 kilometre yürüdükten sonra ambulansa yetiştirdik” dedi.
6 aydır yolların kapalı olduğunu belirten İzzet Erdi ise, “3 kilometre hastamızı yaya olarak getirdik. Kurt korkusundan dolayı ilkin yola çıkamadık. Durumu fenalaşınca mecbur yola çıktık. Halende korkuyor ve titriyorum” ifadelerini kullandı.

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