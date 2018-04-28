"Astım kontrol ve tedavi edilebilir bir hastalık"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Astım ve Alerji Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Levent Cem Mutlu, astımın kontrol edilebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğuna işaret ederek, kontrol altına alınmayan astımın, hastanın yaşantısını kısıtladığını belirtti.

Mutlu, Dünya Astım Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, astımı,"tekrarlayan nefes darlığı", "hırıltı", "göğüste baskı hissi" ve "öksürük" gibi belirtilerle kendini gösteren, kronik bir hava (nefes) yolu hastalığı olarak tanımladı.

Hastalıkla mücadelede en önemli faktörün hekim-hasta işbirliği olduğunu vurgulayan Mutlu, astım tedavi sürecine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Astım hastalığının seyri hastadan hastaya farklı olabildiği gibi aynı hastada zaman içinde de değişkenlik gösterebiliyor. Dolayısıyla diğer pek çok hastalıktan farklı olarak astımın dinamik bir tedavi süreci bulunuyor. Astımı kontrol altında tutabilmek için kullanılan ilaçlar ve dozlarında duruma göre değişiklik gerekebiliyor. Hastalarımız bu hastalıkla mücadelede kesinlikle çaresiz ve yalnız olmadıklarını bilsin. Astım kontrol edilebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Kontrol altına alınmayan astım, hastanın yaşantısını kısıtlıyor. Astım tedavisinin hedefi, hastanın hiç şikayetinin olmaması, günlük kişisel ve mesleğinin gereği olan işleri herhangi bir kısıtlanma olmadan yapabilmesi ve hastalık nedeniyle iş ve okul devamsızlığı yaşamaması. Ülkemizde astım tedavisi için gerekli her tür ilaç ve altyapı var. Astımda ilaçlar yine pek çok kronik hastalıktan farklı olarak inhalasyon (solukla alma) yöntemi ile kullanılmaktadır. Etkin bir tedavi için hastalar ilaçlarını uygun teknikle ve doktorlarının önerdiği dozda kullanmalıdır."