"Astımlı çocuklar açık havada da dikkatli olmalı"

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlknur Bostancı, astımlı çocuklar ve ailelerine açık havada da dikkatli olmaları tavsiyesinde bulunarak, "Dış ortam hava kirliliği astımı kötüleştirebilir. Ozon ve partikül kirliliği havada olduğunda yetişkinler ve astımlı çocukların semptomları artar." dedi.

Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Uzmanı Bostancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, astımın hem çocuklarda hem de yetişkinlerde sık görülen, hayat kalitesini kötü yönde etkileyen kronik bir akciğer hastalığı olduğunu anlattı.

Astımın tekrarlayan öksürük, hırıltı, nefes darlığı ile ortaya çıkabilen, doktor kontrolü ile kontrol edilebilen kronik hastalık olduğunu dile getiren Bostancı, "Astım tam kontrol edilebilirse hasta hiçbir semptom olmadan yaşayabilir. Bu nedenle tetikleyiciler tam olarak bilinmeli ve önlem alınmalıdır." diye konuştu.

Bostancı, astımlı hastanın tam kontrollü olması için hastaya, sağlık çalışanları ve topluma görevler düştüğünü vurguladı.

"Alerji dostu okul" kavramının bilinmesi gerektiğini dile getiren Bostancı, şunları kaydetti: