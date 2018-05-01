"Astımlılar kendilerine uygun iş ve meslek seçmeli"

DUYGU YENER - Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ferda Öner Erkekol, astım hastalığının yaşam kalitesinde bozulmaya ve doğru tedavi edilmezse iş gücü kaybına yol açtığını belirterek, "Tozsuz, dumansız ve kokusuz bir ortamda olmak astım hastaları için çok önemlidir. Burada ilk olay iş ve meslek seçiminde başlıyor. Çocukluk çağında astımı olan bireylerin uygun mesleklere yönlendirilmesi burada kilit noktadır." dedi.

Prof. Dr. Erkekol, "Dünya Astım Günü" dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, solunum yollarını etkileyen, mikrobik değil fakat bir tür iltihabi hastalık olan astımın görülme sıklığının giderek arttığını söyledi.

Astımın çocukluk çağında başladığını ifade eden Erkekol, Türkiye'de her 10 çocuktan birinde astım görüldüğünü bildirdi.

Şehirleşmenin getirdiği hijyenik faktörlerin yanı sıra beslenme hayatındaki değişikliklerin de astımın artmasında önemli rol oynadığına dikkati çeken Prof. Dr. Erkekol, nefes darlığı, gece öksürükleri, egzersiz yapınca ortaya çıkan öksürük ve göğüste sıkışma hissinin astımın en tipik belirtileri arasında yer aldığını anlattı.