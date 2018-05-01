"Astımlılar kendilerine uygun iş ve meslek seçmeli"

DUYGU YENER - Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ferda Öner Erkekol, astım hastalığının yaşam kalitesinde bozulmaya ve doğru tedavi edilmezse iş gücü kaybına yol açtığını belirterek, "Tozsuz, dumansız ve kokusuz bir ortamda olmak astım hastaları için çok önemlidir. Burada ilk olay iş ve meslek seçiminde başlıyor. Çocukluk çağında astımı olan bireylerin uygun mesleklere yönlendirilmesi burada kilit noktadır." dedi.
Prof. Dr. Erkekol, "Dünya Astım Günü" dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, solunum yollarını etkileyen, mikrobik değil fakat bir tür iltihabi hastalık olan astımın görülme sıklığının giderek arttığını söyledi.
Astımın çocukluk çağında başladığını ifade eden Erkekol, Türkiye'de her 10 çocuktan birinde astım görüldüğünü bildirdi.
Şehirleşmenin getirdiği hijyenik faktörlerin yanı sıra beslenme hayatındaki değişikliklerin de astımın artmasında önemli rol oynadığına dikkati çeken Prof. Dr. Erkekol, nefes darlığı, gece öksürükleri, egzersiz yapınca ortaya çıkan öksürük ve göğüste sıkışma hissinin astımın en tipik belirtileri arasında yer aldığını anlattı.
Prof. Dr. Erkekol, astımın ekonomiye de önemli bir yük getirdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Yaşam kalitesinde bozulmaya ve doğru tedavi edilmezse iş gücü kaybına yol açan astım, tedavisi açısından da ekonomik bir yük getiriyor. Ataklar sırasında okul ve iş gücü kaybı görülebilir. Çocuklarda en çok okul devamsızlığına neden olan hastalık astımdır. Astımlı çocukları olan anne babalar, çocukları atak geçirdikleri dönemde onlarla birlikte kaldıkları için iş gücü kaybı da yaşanıyor."
Hastaların astımlarını tetikleyebilecek faktörlerden uzak olması gerektiğini belirten Erkekol, özellikle sigaradan uzak durulması gerektiğini vurguladı.
- "Astımı olanlar uygun mesleklere yönlendirilmeli"
İş yerlerinde ve kapalı alanlarda sigara içilmemesinin astım hastalarına büyük avantaj sağladığını ifade eden Erkekol, şu bilgileri verdi:
"Tozsuz, dumansız ve kokusuz bir ortamda olmak astım hastaları için çok önemlidir. Burada ilk olay iş ve meslek seçiminde başlıyor. Çocukluk çağında astımı olan bireylerin uygun mesleklere yönlendirilmesi burada kilit noktadır. Bazı meslekler risk altındadır.
Özellikle kimyasal maddelerle uğraşan meslekleri yapanlar risk altındadır. Bunun yanı sıra kuaförler, maden işçileri ya da oto boyamacıları hatta veterinerler de risk grubuna girer. Astımı olanlar varsa onların bu meslekleri seçmemeleri gerekiyor.
İş yeri ortamlarında astım hastalarına uygun planların yapılması, tetikleyicilerin o ortamda olmaması son derece önemli. Astım tedavisinde ana faktör tetikleyicilerden uzak kalmaktır."
Prof. Dr. Erkekol, astımın ömür boyu tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlık olduğunu belirterek, "Hastalarımıza, 'astımınızı kontrol altına alabiliriz' diyoruz. Çocukluk çağındaki astımların çoğu belli bir yaştan sonra ortadan kalkabiliyor. Erişkin astımında tedavi ömür boyu devam edebiliyor. Tedaviyle astımın kontrol altına alınabileceği, astım yokmuş gibi rahat bir hayat sunabiliriz."
Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!
Düzce'deki kazada şoke eden iddia: Kocasını eşi ihbar etmiş
1 Mayıs İstanbul'da son durum!
Şehit itfaiyeci Taner Çebi'nin ölümünde labirent sauna şüphesi
Zengin çocuklarının gösterişli hayatı
Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?
Telegram yasaklandı, Ruslar sokağa döküldü
ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Türkiye ve Suriye açıklaması
İsrail ordusunun en çekici kadın askeri
Facebook'a 'beğenme-me' butonu geliyor! İşte ilk görüntüsü...
Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek
Atmadan önce iki kez düşünün!
Okuyucu Yorumları 0 yorum