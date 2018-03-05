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Ateşli hastalıklarda zencefil yorgunluk için papatya çayı

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.03.2018 17:00 | Son Güncelleme

Kış mevsiminde bağışıklık sistemini güçlü tutmak hastalıklardan koruyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmede bitki çaylarının önemine dikkat çeken uzmanlara göre, kuşburnu iyi bir C vitamini kaynağı ancak demleme süresine dikkat edilmeli. Adaçayının ise antimikrobiyal etkisi mikroplardan ve bakterilerden koruyor. Ateşli hastalıklarda zencefil, yorgunlukla başa çıkmada papatya çayı etkili oluyor.

Ateşli hastalıklarda zencefil yorgunluk için papatya çayı

Kuşburnu iyi bir C vitamini kaynağıdır. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde en çok kullanılan bitkidir. Ancak demlenmesi sırasında kayba uğrayabilmektedir. Bu yüzden uzun süreli demleme işlemi uygulanmamalı, mümkün oldukça hızlı bir şekilde bitirilmelidir. Çünkü uzun süre beklendiğinde içerisindeki C vitamini okside olarak kaybolmaktadır.

Ateşli hastalıklarda zencefil ve nane çayı içilmeli

Nane çayı, gribal enfeksiyonlarda ateş durumu da varsa vücudun ısınmasını ve terlemesini sağladığı için kullanılmaktadır. Tüketilen çaya taze olarak da eklenebilir. Aynı şekilde zencefil de ateşli hastalıklarda kullanılabilir ayrıca akciğerlerdeki enfeksiyonun vücuttan çıkarılmasında da yararlıdır.

Kırmızı çay olarak da bilinen Roibos bitkisinin çayı da vücut direncini arttırmaya yardımcı olur. Ayrıca tarçınla beraber tüketildiğinde iştah kontrolünü de destekler. Günde 1 fincan içilmesi uygundur.

Yorgunluk için papatya çayı!

Yasemin ve papatya çayları yorgunluk ve halsizlik durumlarında kasların dinlenmesini sağlar. Özellikle kış aylarında günde bir fincan tüketilmesi önerilmektedir. Akşam saatlerinde tüketildiğinde uykunun düzenlenmesine yardımcı olur. Düzenli uyku, vücudun toparlanmasını ve bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar. Böylece dolaylı yoldan enfeksiyonlara karşı koruyucu olabilmektedir.”

Yrd. Doç. Dr. Gizem Köse, karışık olmayan bitki çaylarından çocuk, yetişkin ya da yaşlı fark etmez günde iki fincan tüketebileceğini kaydetti.

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papatya çayı yorgunluk

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