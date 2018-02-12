ATT ve Paramedikler günü kutlaması

Kırklareli’nin Vize İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr Fatma Banu İşler, Acil Tıp Teknisyenleri (ATT) ve Paramedikler Gününü kutladı.
Vize Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr Fatma Banu İşler, ATT ve Paramedikler günü münasebetiyle yaptığı açıklamada “Acil Tıp Teknisyenleri ve Paramediklerimiz yeni hayatlara dokunmanın, o ince çizgiden alıp yaşama döndürmenin mutluluğunun yaşandığı çok kutsal bir mesleği icra ediyorlar. Ülkemizin dört bir yanında büyük fedakarlıklarla çalışan, yedi gün 24 saat her türlü sıkıntıya, strese, coğrafi engellere rağmen fedakarca görev yapan, zamanla yarışıp hayat kurtarmaya giden tüm acil tıp teknisyenlerimizin ve Paramediklerimizin ATT ve Paramedikler gününü kutluyorum’’ dedi.
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