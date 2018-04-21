ATUDER, acil tıp doktorlarını yurt dışına eğitime gönderiyor

Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi, ortaklaşa başlattıkları "Bilimsel Gözlem" projesi ile acil tıp uzmanı doktorları, yurt dışında eğitime gönderiyor. Bilim İlaç firmasının desteği ile ABD’nin Atlanta kentinde üç aylık eğitim alacak doktorların, gelecekte kurulması planlanan toksikoloji kliniklerinde ve kritik hasta bakımında görev almaları bekleniyor.

Acil Tıp Uzmanları Derneği tarafından Antalya’da düzenlenen 14. Ulusal Acil Tıp, 5. Kıtalararası Acil Durum, 5. Uluslararası Kritik Bakım Uzmanı Kongrelerine 55 ülkeden bin 500 acil tıp uzmanı katılıyor. Kritik hasta bakımı, toksikoloji, yoğun bakım, acil radyoloji ve travma gibi acil tıp konularında yapılan uygulamaların ve gelişmelerin anlatıldığı kongrede, ATUDER ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinin "Bilimsel Gözlem" adı verilen ortak projesinin de tanıtımı yapıldı. Proje kapsamında acil tıp uzmanları ve uzmanlık eğitimi alan asistan doktorlar, klinik toksikoloji ve kritik hasta bakımı konusunda bilgilerini artırmak için ABD’ye eğitime gönderilecek. Atlanta kentinde üç ay sürecek programa katılacak acil tıp uzmanlarının, öğrendikleri yeni bilgilerle, kurulacak toksikoloji ve kritik hasta kliniklerinde görev almaları ve gelişimine katkı sağlamaları hedefleniyor.

"Türkiye acil tıp konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden birisi"

Kongre ve proje hakkında bilgi veren Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, bilimsel açıdan önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, acil tıbbın daha çok gündeme getirilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye’nin acil tıp konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu ifade eden Cander, ancak toksikoloji ve kritik hasta bakımı konularında yeni yapılandırmalara ihtiyaç olduğuna dikkati çekti. Bu konudaki eksikliklerin giderilmesine katkıda bulunmak için "Bilimsel Gözlem" projesini hayata geçirdiklerini anlatan Başar Cander, "Acil tıpa göre bu konularda biraz geri kaldık. Bunu yenilemek için de daha önce yapılandırmalardan farklı olarak asistanlarımızı doktorlarımız ve ilim peşinde koşmak isteyen insanlarımızı başta Amerika olmak üzere kritik bakım ve toksikoloji konusunda yan dal olarak göndermeye çalışıyoruz. Bu çok önemli bir şey. Biz acil tıpta öndeyiz ama yan dalda istediğimiz seviyeye gelemedik. Bunu yurt dışına göndereceğimiz asistanlarımızdan kritik bakım ve toksikoloji konusunda çok iyi geri dönüşüm almayı planlıyoruz. Bunun yurt dışında masraflarını karşılayarak acil tıp camiasında üyelerimizi asistanlarımızı bu işi yönlendireceğiz" diye konuştu.

"Klinik toksikoloji konusu üzerinde bilgilerini arttırmayı sağlayacağız"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Şahin Çolak ise üniversite olarak daha önce toksikoloji doktorası çalışmalarını başlattıklarını hatırlatarak, "Bunun devamı olarak ATUDER birlikte oluşturduğumuz program var. Amerika’da üç aylık süre içerisinde akademisyenlerimizi oraya göndererek, klinik toksikoloji konusu üzerinde bilgilerini ve görgülerini arttırmayı sağlayacağız. Sonra yurt dışında klinik toksikoloji çalışmalarını görerek Türkiye de uygulayacaklar. Çok güzel bir çalışma şeklinde yürüyecek" dedi.

Proje kapsamında ilk etapta eğitime gidecek 3 kişi ve 3 yedek aday yapılan tanıtımının ardından çekilen kura ile belirlendi. Kongrede ayrıca acil tıp uzmanları tarafından bestelenen "acil tıp" şarkısı da tanıtıldı.

ATUDER, acil tıp doktorlarını yurt dışına eğitime gönderiyor

1 / 8 ATUDER, acil tıp doktorlarını yurt dışına eğitime gönderiyor

2 / 8 ATUDER, acil tıp doktorlarını yurt dışına eğitime gönderiyor

3 / 8 ATUDER, acil tıp doktorlarını yurt dışına eğitime gönderiyor

4 / 8 ATUDER, acil tıp doktorlarını yurt dışına eğitime gönderiyor

5 / 8 ATUDER, acil tıp doktorlarını yurt dışına eğitime gönderiyor

6 / 8 ATUDER, acil tıp doktorlarını yurt dışına eğitime gönderiyor

7 / 8 ATUDER, acil tıp doktorlarını yurt dışına eğitime gönderiyor