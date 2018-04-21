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Avcı: “Ebelerimiz yaptıkları kıymetli işin farkında olmalıdır”

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.04.2018 14:35 | Son Güncelleme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.

Avcı: “Ebelerimiz yaptıkları kıymetli işin farkında olmalıdır”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlknur Aydın Avcı, dünyadaki ilk işlerden birisi olan ebeliğin çok kıymetli bir iş olduğunu belirterek, “En güzel gülüşlere ilk tanık olan ebelerdir. Ebelerimiz yaptıkları kıymetli işin farkında olmalıdır” dedi.
Samsun’da Ebeler Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Ebe ve Hemşireler Derneği (EHEM) Başkanı İlknur Mavili Yılmaz’ı hastane ebe ve hemşirelerine, dışardan gelen katılımcılara eğitim vermesi için davet eden Liv Hospital Samsun ekibi faydalı bir organizasyona imza attı. OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesinden Prof. Dr. Aydın Avcı da kutlamaya katıldı. EHEM Derneği Başkanı İlknur Mavili Yılmaz’ın “İmaj Yönetimi” eğitimi ardından Liv Yönetimi ile pasta kesildi ve misafirlere ikramlarda bulunuldu.

“En güzel gülüşlere ilk tanık olan ebelerdir”
OMÜ Sağlık Ana Bilim Dalı Başkanı İlknur Aydın Avcı, “Dünyadaki ilk işlerden birisi olan ebelik benim için çok kıymetli bir iştir. Çünkü en güzel gülüşlere ilk tanık olan ebelerdir, hayata ilk nefese tanık olan ebelik kutsaldır. Ebelerimiz yaptıkları kıymetli işin farkında olmalıdır. Siz değerli ebelerimizin gününü kutluyorum. Liv Hospital Samsun yönetimine böyle bir organizasyona imza attıkları için ayrıca teşekkür ederim” diye konuştu.
Liv Hospital Samsun Başhekimi Dr. Yılmaz Karagöz ise, “Ebeler sağlık hizmetlerinin sunumunda ve kalitesinin yükseltilmesinde en önemli görevlerden birini üstlenmektedirler. Anne bebek ölümleri ebelerimizin varlığıyla azalmaktadır. Her bir ebenin görevi doğum ağrısı çeken bir annenin acısını dindirmek, aileye özlemle beklenen bebeği sağlıkla kavuşturmaktır. Bu kutsal görevi günün her saatinde özveri ile çalışarak, tüm zorluklara rağmen yılmadan yerine getiren tüm ebelerimizin Ebeler Haftası’nı kutlarım” şeklinde konuştu.

Avcı: “Ebelerimiz yaptıkları kıymetli işin farkında olmalıdır”

Avcı: “Ebelerimiz yaptıkları kıymetli işin farkında olmalıdır”

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