14 Mart Tıp Bayramı dolayısı ile Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’nde düzenlenen programda konuşan hastane başhekimi Op. Dr. A. İbrahim Ulusoy, "Bütün sağlık personelleri ay yıldızlı bayrak altında hizmet vermeye devam ediyor" dedi.

Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’nde 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı. Hastane çalışanlarına başhekimlik tarafından hediyeler verildi. Konferans salonunda düzenlenen programa ise, Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan, Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, Başhekim Op. Dr. A. İbrahim Ulusoy’un yanı sıra doktorlar ve hastane çalışanları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, 14 Mart Tıp Bayramı tarihini anlatan belgesel gösterimi ile devam etti. Programda bir konuşma yapan Başhekim Ulusoy, doktorlar başta olmak üzere tüm hastane çalışanlarının kendisi için çok değerli olduğunu ifade ederek, Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’nin daha iyi yerlere geleceğini ifade etti.

Program kapsamında konuşma yapan Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, "Avcılar Halkı, hekime çok değer verir sağlık personeline çok kıymet verir onları yüceltir. O nedenle de verilen bütün emekler asla boşa gitmez. O nedenle ben Avcılar halkı adına hepinize çok teşekkür ediyor elleriniz dert görmesin. Dünyanın en kıymetli ve en kutsal mesleğini icra etmekteyiz" şeklinde konuştu.

Sağlık çalışanlarının varlığının güç verdiğini söyleyen Ulusoy, "Bu sene hastanemizdeki 14 Mart Tıp Bayramı’nda varlığınız bize güç veriyor, iyi ki varsınız doktorlarım iyi ki varsınız sağlık personellerim iyi ki varsınız hemşirelerim diyorum ve hepinizin Tıp Bayramı’nı tekrar kutluyorum. Ecdadımızdan bahsettik istiklal harbini tekrar yaşadık. Ecdadımızın yaşamış olduğu bizlere gururla beraber sunmuş olduğu emanet etmiş olduğu bir bayramı yaşıyoruz. Zaferleri yaşadık bunlarla övünüyoruz. Şu anda yine her gün adım adım zafere ilerlediğimiz Afrin Harekatı’nda ordumuz her gün bir zaferden bizlere haber veriyor haberdar ediyor. Ecdadımızı tekrar hatırlıyoruz tekrar güzellikler yaşıyoruz. El-Bab’da Afrin’de, Afrika’da Balkanlarda, dünyanın her tarafında Türk Doktorları, sizlerin kardeşleri bizlerin kardeşleri her tarafta, Türk Hemşireleri bütün sağlık personelleri ay yıldızlı bayrak altında hizmet vermeye devam ediyor. Bu anlamda inşallah çok daha güzel hizmetler vereceğiz" dedi. Ulusoy konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şükranları sunduğunu söyledi.