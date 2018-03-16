HABER

Avcılar’a yeni hastane müjdesi

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.03.2018 11:32 | Son Güncelleme

Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi Başhekimi Opr.

Avcılar’a yeni hastane müjdesi

Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. İbrahim Ulusoy, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nu, 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle ziyaret etti.
Ulusoy ziyarette, yakında inşaatı başlayacak olan 320 yataklı, 18 yoğun bakım yataklı, 27 poliklinik odalı ve 6 ameliyathaneli yeni bina projesi, mevcut hastanedeki devam eden palyatif bakım, acil ve kadın doğum servisleri ile diğer projeler hakkında görüşmelerde bulundu.
Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na ziyarette, Birinci Cihan harbinde Çanakkale Cephesinde kahramanlık gösteren Mehmetçiklere verilen askeri harp madalyasını temsilen Sığındere Muharebesinde şehit olan Yüzbaşı Hasanoğlu Ahmet Kamil (Trabzon) ve Mehmetoğlu İbrahim (Rize-Pazar) temsili künyeleri ve askeri nişan madalyaları takdim edildi.

Avcılar’a yeni hastane müjdesi

Irak'ta ABD askerlerini taşıyan helikopter düştüIrak'ta ABD askerlerini taşıyan helikopter düştü
Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!
Şişme bebeklere savaş açtılarŞişme bebeklere savaş açtılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

TSK sosyal medyada paylaştı! Afrin'de şok görüntüler

TSK sosyal medyada paylaştı! Afrin'de şok görüntüler

Fatih Portakal bombayı patlattı

Fatih Portakal bombayı patlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mutluluk veren 5 önemli besin!

Mutluluk veren 5 önemli besin!

Mide küçültme ameliyatı geçiren hastaların ruhsal değimi nasıl etkileniyor?

Mide küçültme ameliyatı geçiren hastaların ruhsal değimi nasıl etkileniyor?

Mevsim geçişinde hasta olmamak için 8 öneri!

Mevsim geçişinde hasta olmamak için 8 öneri!

Mideniz sürekli bulanıyorsa dikkat! Vücudunuz size sinyal veriyor olabilir!

Mideniz sürekli bulanıyorsa dikkat! Vücudunuz size sinyal veriyor olabilir!

'Az ye' demek kilo aldırıyor! Zayıf komşu kızı obezite nedeni!

'Az ye' demek kilo aldırıyor! Zayıf komşu kızı obezite nedeni!

SGK tarafından 4 kanser ilacı daha ödeme listesine alındı

SGK tarafından 4 kanser ilacı daha ödeme listesine alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.