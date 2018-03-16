Avcılar’a yeni hastane müjdesi

Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. İbrahim Ulusoy, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nu, 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle ziyaret etti.
Ulusoy ziyarette, yakında inşaatı başlayacak olan 320 yataklı, 18 yoğun bakım yataklı, 27 poliklinik odalı ve 6 ameliyathaneli yeni bina projesi, mevcut hastanedeki devam eden palyatif bakım, acil ve kadın doğum servisleri ile diğer projeler hakkında görüşmelerde bulundu.
Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na ziyarette, Birinci Cihan harbinde Çanakkale Cephesinde kahramanlık gösteren Mehmetçiklere verilen askeri harp madalyasını temsilen Sığındere Muharebesinde şehit olan Yüzbaşı Hasanoğlu Ahmet Kamil (Trabzon) ve Mehmetoğlu İbrahim (Rize-Pazar) temsili künyeleri ve askeri nişan madalyaları takdim edildi.
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