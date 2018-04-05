Avrupalı hastaların gülümsemesi yeni gelir kapısı oldu

Gülüşünü ve ağız yapısını dizayn ettirmek isteyen hastalar tedavi için Türkiye’ye geliyor. En çok talep edilen ise Bergüzar Korel ve Kadir İnanır’ın gülüşü olduğu kaydedildi.

Sağlık turizmi alanında elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Türkiye, gülüşünü ve ağız yapısını dizayn ettirmek isteyen hastaların da ilk tercihleri arasında yer alıyor. Dijital Smile Dizayn adı verilen ve hastaların gülümsemesini dizayn eden teknoloji, yerli ve yabancı hastaların büyük ilgisini çekiyor.

Vien Denta diş merkezinde 5 bin hastanın gülümsemesini yeniden dizayn ettiklerini ifade eden Diş Hekimi Dr. Hüseyin Uğurel, "Özellikle Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinden hastalar diş estetiği yaptırarak daha güzel bir gülüşe sahip olmak için merkezimize geliyor. İngiltere’de 15 bin TL’ye yapılan bu operasyon Türkiye’de ise 2 bin 500 TL’ye düşüyor. Bazı hastalar turlarla gelip hem diş tedavilerini yaptırıyor hem de arta kalan parayla tatil yapıyor. Hastalar merkezimize genellikle ünlülerin fotoğraflarıyla geliyor. Avrupalı hastalarımız Hollywood, Arap hastalar ise Türk ünlülere benzemek istiyor. En çok talep edilen ise Bergüzar Korel ve Kadir İnanır’ın gülüşü" ifadelerini kullandı.