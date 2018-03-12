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Avrupalı turistler Kuzey Kıbrıs’ta güvence altınca

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.03.2018 09:58 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs’a Avrupa’dan gelecek bütün turistlerin sağlığını garanti altına alan uluslararası anlaşma Turizm Borsası’nda imzalanarak Dünya’ya duyuruldu.Kuzey Kıbrıs’a Avrupa’dan getirilecek bütün turistlerin sağlığını Yakın Doğu Üniversitesi ve Dr.

Avrupalı turistler Kuzey Kıbrıs’ta güvence altınca

Kuzey Kıbrıs’a Avrupa’dan gelecek bütün turistlerin sağlığını garanti altına alan uluslararası anlaşma Turizm Borsası’nda imzalanarak Dünya’ya duyuruldu.
Kuzey Kıbrıs’a Avrupa’dan getirilecek bütün turistlerin sağlığını Yakın Doğu Üniversitesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastaneleri güvencesi altına alan uluslararası anlaşmanın 5 kıtadan 180’den fazla ülkeyi bir araya getiren ve turizm borsası olarak kabul edilen ITB Berlin’de imzalandığı bildirildi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu yanısıra Dünya’nın dört bir yanından pek çok bakan ile ülke temsilcisi yanısıra 100 binden fazla turizm profesyonelinin katıldı.
350 binden fazla turist sigortaları ile sağlık hizmeti alabilecek
Fuarda Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet Savaşan’ın Kuzey Kıbrıs’a Avrupa’dan en çok turisti gönderen NTL Gurbun partnerleri başta olmak üzere diğer tur operatörleriyle turist sağlığına yönelik uluslararası anlaşmalar imzaladığı duyuruldu. Anlaşma kapsamında 15 farklı Avrupa ülkesinden 350 binden fazla turist sigortaları ile sağlık hizmeti alabilecek.
Destinasyon belirlemede doğal çevre ve sağlık tercihi etkiliyor
KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu başkanlığında gerçekleşen imza törenlerinde konuşan Dr. Ahmet Savaşan, genel olarak turistlerin destinasyon tercihlerini etkileyen unsurların doğal çevre, tarihi ve kültürel çekicilik, eğlence ve spor aktiviteleri, gezilecek alanlar, mutfak kültürü, konaklama ile alışveriş olanakları yanısıra sağlık imkanları olduğunun altını çizdi.
Savaşan “Hedefimiz ekonomiyi turizmin katkısıyla büyütmek”
YDÜ Hastanesi’nin açıldığı 2010 yılından bu yana turizm bakanları ve turizm sektörü temsilcileriyle birlikte Dünya’nın pek çok yerine giderek Kuzey Kıbrıs’ın imkânlarını tanıttıklarını ifade eden Dr. Ahmet Savaşan, ülkenin turistik ve insani değerlerine eklenen uluslararası sağlık hizmetlerinin katkısıyla Kuzey Kıbrıs’ın her geçen yıl daha fazla nitelikli turistler tarafından tercih edildiğini vurguladı. Savaşan, bakanlığımız ve sektörümüzle birlikte çalışmaya ve ülkemize gelen turistlere ihtiyaç duymaları halinde yüksek standartta sağlık hizmeti vermeye devam edeceğiz. Ortak hedefimiz KKTC ekonomisini turizmin katkısıyla büyütmek ve ülkemize katmadeğer yaratmaktır” şeklinde konuştu.
Ataoğlu “Turizmin çeşitlenmesini destekliyoruz”
Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın çalışmaları ve Türkiye Cumhuriyeti’nin destekleriyle verilen teşvikler, tur operatörlerinin aldığı önemli riskler ve bunlarla birleşen uluslararası standarttaki sağlık hizmetleri sayesinde Kuzey Kıbrıs turizminin emin adımlarla gelişmeye devam ettiğinin altını çizen Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da yaptığı konuşmada, ülke turizminin gelişmesi ve ekonominin güçlenmesi için bu alanı desteklemeye kararlı olduklarını ifade etti. Kuzey Kıbrıs’a turist gönderen bütün tur operatörlerine teşekkür eden Ataoğlu, ülkede mevcut turizm çeşitleri yanısıra yeni alternatiflerin de gelişmesi ve turizmin bütün yıla yaygınlaşması için çalışmaların arttırılarak devam ettiğinin altını çizdi.
Kuzey Kıbrıs’ın cazibesi artıyor
Tur operatörlerinin yöneticileri de yaptıkları konuşmalarda Kuzey Kıbrıs’ın Dünya’nın en güzel turistik destinasyonlarından biri olduğunu ifade ederek, verilen teşvikler yanı sıra turist sağlığı konusunda üniversite hastaneleri ve özel sağlık kuruluşlarının sunduğu uluslararası satndartların ülkenin cazibesini arttırdığını ve bu sayede de daha fazla turistin Kuzey Kıbrıs’ı tercih ettiğini belirttiler.

Avrupalı turistler Kuzey Kıbrıs’ta güvence altınca

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