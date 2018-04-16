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Avustralya’da et yiyen Buruli ülseri yayılıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.04.2018 12:44 | Son Güncelleme

Avustralya’da et yiyen Buruli ülseri yayılıyor

MELBOURNE (AA) - Avustralya’nın Victoria eyaletinde et yiyen bakterinin neden olduğu Buruli ülserinin görülmemiş bir hızla yayıldığı açıklandı.

Avustralya Tıp Dergisi’nde Dr. Daniel O’Brien imzasıyla yayınlanan araştırmaya göre, Victoria eyaletinde et yiyen bakterinin neden olduğu Buruli ülseri hızla yayılıyor.

Araştırmaya göre, 2012'de 100’den az olduğu bilinen vaka sayısı, 2016’da 182'e, 2017'de ise 275'e çıktı. Vaka sayısının, bu yılın başından beri 30’u bulduğu bildirildi.

Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. O’Brien, Buruli ülseri ya da Mycobacterium ülseri olarak bilinen hastalığın eyalette ‘‘korkutucu şekilde daha yaygın ve daha şiddetli hale geldiğini" söyledi.

Dr. O’Brien, hastalığın kesin çözümünün olmadığını belirterek "Esrarengiz bir durum. Sorun şu ki, oturup ahkam kesecek zamanımız yok, salgın korkutucu düzeye ulaştı." ifadelerini kullandı.

- Buruli ülseri nedir?

Buruli ülserine neden olan bakteriler zehir salgılayarak deri hücrelerini, kılcal damarları, deri altındaki yağı yok ediyor. Daha çok kol ve bacaklarda ortaya çıkan hastalık yüzünden zamanla büyüyen yaralar cilt bozukluğuna ve kalıcı sakatlıklara neden olabiliyor. Hastalığın yayılmasında sivrisineklerin etkili olduğuna dair teoriler bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya Buruli ülseri Victoria

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