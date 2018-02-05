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Avustralya'da Türk yapımı varis ameliyat cihazı tanıtıldı

SAĞLIK HABERLERİ | 05.02.2018 15:40 | Son Güncelleme

Dünya Flebeloji Kongresi'nde, Türk firmasınca üretilen varis ameliyat cihazıyla yapılan canlı ameliyat, yaklaşık 2 bin 500 doktor tarafından izlendi - Cihazı üreten firmanın temsilcisi Dinç, normalde 2-3 saat süren ameliyatın cihazla 3 dakikada tamamlandığını belirtti - Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Bozkurt: - "Türkiye’de üretilen bazı ürünlerin, dünyanın bir başka ucunda, bir başka yerinde kullanılması, hastalara şifa ve fayda sağlaması hepimiz için gurur verici oldu"

MELBOURNE (AA) - Avustralya'da düzenlenen Dünya Flebeloji Kongresi'nde bir Türk firması tarafından üretilen varis ameliyat cihazı ile saatlerce süren ameliyat 3 dakikada tamamlandı.

Melbourne Fuar ve Kongre Merkezi’de, The Australasian College of Phlebolgy’nin ev sahipliğinde yapılan damar hastalıkları konulu 2018 Dünya Flebeloji Kongresi başladı.

Kongrenin ilk gününde kalp ve damar cerrahisi alanında tıbbi malzeme üretimi yapan bir Türk firması tarafından üretilen varis ameliyat cihazı tanıtıldı.

Varis cihazı ile yapılan canlı ameliyat, kongreye gelen yaklaşık 2 bin 500 doktorlar tarafından izlendi.

Cihazı üreten firmanın temsilcisi Raşit Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, varis ameliyatı cihazının "yüzde 100 yerli ve milli olduğunu" söyledi.

Cihaz ile ameliyatın Avustralyalı bir doktor tarafından gerçekleştirdiğini aktaran Dinç, normalde 2-3 saat süren ameliyatın cihaz ile 3 dakikada tamamlandığını belirtti.

Dinç, "Yaptığımız yöntemle, iğneyle damarın içerisine bir katater yardımı ile girildi ve bası uygulayıp damarın tamamı yapıştırılarak tedavisi sağlandı. Ameliyatı tüm dünya doktorları ilgiyle izledi." dedi.

- "Hepimiz için gurur verici"

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Genel Sekreteri ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kürşat Bozkurt ise Türkiye’de üretilen bir ürünün kongrede kullanılmasının gurur verici olduğunu dile getirerek, "Türkiye’de üretilen bazı ürünlerin, dünyanın bir başka ucunda, bir başka yerinde kullanılması, hastalara şifa ve fayda sağlaması hepimiz için gurur verici oldu." dedi.

Türkiye’nin tıp ve bilim alanında da çok ileri bir konumda olduğunun altını çizen Bozkurt, "Biz dünyada yapılabilen her şeyi yapıyoruz Türkiye’de. Türkiye’de ürettiklerimizi, Türkiye’de geliştirdiğimiz teknolojiyi yurt dışına satmaya başladık." diye konuştu.

Bozkurt, kongredeki en önemli hedeflerinin 2021 yılındaki Dünya Flebeloji Kongresi’ni İstanbul’da yapmak olduğunu söyledi.

Kongre, 8 Şubat'a kadar sürecek.

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