Ayakkabı tabanlıkları ayak numarasıyla aynı olmalı

Prof. Dr. Mehmet Halıcı, ayakkabıların rahatlığı için kullanılan harici tabanlıkların, işlevsel olabilmesi için ayak numarası ile aynı olması gerektiğini söyledi.

Günlük aktiviteleri gereği iskarpin ya da bot gibi ayak ortopedisine çok da uygun olmayan ayakkabılar giymek zorunda kalan kişilerin harici tabanlıklarla ayakkabılarını rahat hale getirebileceğini belirten Memorial Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünden Prof. Dr. Halıcı, tabanlık alırken dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili bilgi verdi. Her şeyden önce, tabanlıkların ayak numarası ile aynı olması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Halıcı, “Bu tabanlıkları satın alırken en büyük yanılgılardan biri; ayak numarasına uygun olmayan tabanlıkların alınması. Eğer tabanlık ayakkabının içerisinde yer değiştiriyorsa, hastanın sıkıntılarına çözüm olmak yerine eziyet haline gelebiliyor. Dolayısıyla tabanlıkların birebir ayakkabının içerisine kavrayacak büyüklükte olması lazım. Ayrıca tabanlık kullanan kişilerin, normal ayakkabı numarasından yarım ya da bir numara büyük ayakkabı satın alması da bir başka önemli husus” diye konuştu.