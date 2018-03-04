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Aydın Devlet Hastanesi KBB uzmanlarından kulak sağlığı uyarısı

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.03.2018 08:31 | Son Güncelleme

Aydın Devlet Hastanesi Kulak Burun ve Boğaz (KBB) uzmanları, Dünya Kulak ve İşitme Günü dolayısıyla kulak sağlığı uyarısı yaptı.Aydın Devlet Hastanesi KBB uzmanlarının kulak sağlığıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; “Telefonun mucidi, İskoçyalı bilim adamı Alexander Graham Bell’in işitme engelliler için yaptığı çalışmalarından dolayı doğum tarihi olan 3 Mart, her yıl Dünya Kulak ve İşitme Günü olarak kutlanıyor.Kişiler arası iletişimin temeli işitme ve konuşmadır.

Aydın Devlet Hastanesi KBB uzmanlarından kulak sağlığı uyarısı

Aydın Devlet Hastanesi Kulak Burun ve Boğaz (KBB) uzmanları, Dünya Kulak ve İşitme Günü dolayısıyla kulak sağlığı uyarısı yaptı.
Aydın Devlet Hastanesi KBB uzmanlarının kulak sağlığıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; “Telefonun mucidi, İskoçyalı bilim adamı Alexander Graham Bell’in işitme engelliler için yaptığı çalışmalarından dolayı doğum tarihi olan 3 Mart, her yıl Dünya Kulak ve İşitme Günü olarak kutlanıyor.
Kişiler arası iletişimin temeli işitme ve konuşmadır. Konuşma gelişiminin de sağlıklı bir işitme gerektirdiğini düşünecek olursak işitmenin önemi daha iyi anlaşılacaktır. İşitme kaybı dünyanın en yaygın duyusal engellerinden biridir. Bu nedenle işitme testlerine küçük yaşlardan itibaren önem verilmelidir. Ülkemizde 2004 yılında başlatılan ‘Ulusal Yeni Doğan İşitme Taraması Kampanyası’ ile tüm bebeklerin doğumdan sonra hastanelerinden taburcu olmadan önce işitmeleri güvenli ve doğru olarak test edilmektedir.
Dünya Sağlık Örgütü’nün hazırladığı rapora göre, 32 milyonu çocuk olmak üzere 360 milyondan fazla insan işitme kaybı ile yaşamaktadır. Türkiye’de bu sayı yaklaşık olarak 2,2 milyondur. Rapor insanlar yaşlandıkça riskin arttığını göstermektedir. 65 yaşını geçen her 3 kişiden biri duyma güçlüğü yaşıyor.
Günlük yaşamdaki kimi alışkanlıklarımız, kulak sağlığını tehdit ediyor. Dış kulak yolunu kulak pamuğu gibi sert cisimlerle temizleme alışkanlığı, kulaklıkla yüksek sesli müzik dinlemek, gürültülü ortamlar, yaşlılık, bazı hastalıklar ve travmalar işitme kayıplarına yol açabiliyor. İşitmede meydana gelen herhangi bir değişiklikte Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanına başvurmanız önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.

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