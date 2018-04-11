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Aydın Sağlık-Sen’den Atatürk Devlet Hastanesi’ne ziyaret

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.04.2018 13:43 | Son Güncelleme

Sağlık-Sen Aydın Şube Başkanı A.

Aydın Sağlık-Sen’den Atatürk Devlet Hastanesi’ne ziyaret

Sağlık-Sen Aydın Şube Başkanı A. Baki Karaer, Efeler Atatürk Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek sağlık çalışanlarının sorunlarını yerinde dinledi.
Sağlık-Sen Aydın Şube Başkanı Baki Karaer, Sağlık-Sen Aydın Şube Yönetim Kurulu üyeleri ve Sağlık-Sen İş Yeri Temsilcileriyle birlikte Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Niyazi Kocakaplan’ı makamında ziyaret etti. Karaer ve beraberindeki Sağlık-Sen heyeti daha sonra Atatürk Devlet Hastanesi’nin başta acil servis olmak üzere diğer tüm birimlerinde görev yapan sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.
Sağlık çalışanlarının sorunlarını yerinde dinleyen ve Sağlık-Sen’in sağlık çalışanlarına yönelik kazanımlarından söz eden Şube Başkanı Baki Karaer, “Atatürk Devlet Hastanesi’ndeki İş Yeri Temsilcilerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza misafirperverlikleri için teşekkür ederiz” dedi.

Aydın Sağlık-Sen’den Atatürk Devlet Hastanesi’ne ziyaret

Aydın Sağlık-Sen’den Atatürk Devlet Hastanesi’ne ziyaret

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