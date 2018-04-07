Aydın Sağlık-Sen’den Nazilli Devlet Hastanesi’ne ziyaret

Sağlık-Sen Aydın Şube Başkanı A. Baki Karaer, Nazilli Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek sağlık çalışanlarının sorunlarını yerinde dinledi.

Sağlık-Sen Aydın Şube Başkanı Baki Karaer, Sağlık-Sen Nazilli Temsilcisi Bayram Keskin, Aydın Şube Yönetim Kurulu üyeleri Hasan Akköprü ile Hüseyin Sinan ve Sağlık-Sen İş Yeri Temsilcileriyle birlikte Nazilli Devlet Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Sağlık çalışanlarının sorunlarını yerinde dinleyen ve Sağlık-Sen’in sağlık çalışanlarına yönelik kazanımlarından söz eden Şube Başkanı Baki Karaer, “Nazilli Devlet Hastanesi’ndeki İş Yeri Temsilcilerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza misafirperverlikleri için teşekkür ederiz” dedi.