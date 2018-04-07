HABER

Aydın Sağlık-Sen’den Nazilli Devlet Hastanesi’ne ziyaret

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.04.2018 08:27 | Son Güncelleme

Sağlık-Sen Aydın Şube Başkanı A.

Aydın Sağlık-Sen’den Nazilli Devlet Hastanesi’ne ziyaret

Sağlık-Sen Aydın Şube Başkanı A. Baki Karaer, Nazilli Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek sağlık çalışanlarının sorunlarını yerinde dinledi.
Sağlık-Sen Aydın Şube Başkanı Baki Karaer, Sağlık-Sen Nazilli Temsilcisi Bayram Keskin, Aydın Şube Yönetim Kurulu üyeleri Hasan Akköprü ile Hüseyin Sinan ve Sağlık-Sen İş Yeri Temsilcileriyle birlikte Nazilli Devlet Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret etti.
Sağlık çalışanlarının sorunlarını yerinde dinleyen ve Sağlık-Sen’in sağlık çalışanlarına yönelik kazanımlarından söz eden Şube Başkanı Baki Karaer, “Nazilli Devlet Hastanesi’ndeki İş Yeri Temsilcilerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza misafirperverlikleri için teşekkür ederiz” dedi.

Aydın Sağlık-Sen’den Nazilli Devlet Hastanesi’ne ziyaret

Aydın Sağlık-Sen’den Nazilli Devlet Hastanesi’ne ziyaret

Karar yazarından şok tepki: Hükümet günaha giriyorKarar yazarından şok tepki: Hükümet günaha giriyor
Flaş... ABD'de askeri helikopter düştü!Flaş... ABD'de askeri helikopter düştü!
Anneye şok iftira: Bir dizide izledim...Anneye şok iftira: Bir dizide izledim...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Son ankette Erdoğan'a büyük şok! MHP'li seçmenler...

Son ankette Erdoğan'a büyük şok! MHP'li seçmenler...

3 gündür kayıp olan Aleyna bulundu

3 gündür kayıp olan Aleyna bulundu

İYİ Parti’de bir garip değişiklik

İYİ Parti’de bir garip değişiklik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hamilelikte yapılması yanlış davranışlardan uzak durun!

Hamilelikte yapılması yanlış davranışlardan uzak durun!

Şikayetleriniz 2 haftadır geçmediyse dikkat! Sebebi nezle olmayabilir!

Şikayetleriniz 2 haftadır geçmediyse dikkat! Sebebi nezle olmayabilir!

Doğal dudak dolgusu nasıl olmadır?

Doğal dudak dolgusu nasıl olmadır?

Parkinson hastalığından kurtulmak mümkün mü? Parkinson hastalığına karşı nasıl önlem alınabilir?

Parkinson hastalığından kurtulmak mümkün mü? Parkinson hastalığına karşı nasıl önlem alınabilir?

Ani zayıflama pankreas kanseri nedeni! Bu belirtilere dikkat!

Ani zayıflama pankreas kanseri nedeni! Bu belirtilere dikkat!

Prostat kanserinin tedavisi var mı? Yeni yöntemle kanser hücreleri öldürülüyor!

Prostat kanserinin tedavisi var mı? Yeni yöntemle kanser hücreleri öldürülüyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.