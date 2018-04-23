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Aydın’da bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.04.2018 08:54 | Son Güncelleme

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Bağımlılıkla Mücadele Teknik Çalışma Grupları toplantısı yapıldı.Bağımlılık ile Mücadele Teknik Çalışma Grupları 2018 yılı üçüncü toplantısı Aydın Vali Yardımcısı Abdullah Aslan başkanlığında, kurul üyelerinin katılımı ile Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Eski Köy Hizmetleri Binası toplantı salonunda yapıldı.

Aydın’da bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Bağımlılıkla Mücadele Teknik Çalışma Grupları toplantısı yapıldı.
Bağımlılık ile Mücadele Teknik Çalışma Grupları 2018 yılı üçüncü toplantısı Aydın Vali Yardımcısı Abdullah Aslan başkanlığında, kurul üyelerinin katılımı ile Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Eski Köy Hizmetleri Binası toplantı salonunda yapıldı. Gerçekleştirilen toplantıda, 28.03.2018 tarihli İl Uyuşturucu ile Mücadele, Alkol Bağımlılığı ile Mücadele, Tütün Bağımlılığı ile Mücadele, Davranışsal Bağımlılıklar ile (Teknoloji ve Kumar Bağımlılığı) Mücadele ve İletişim Teknik Çalışma Grubu Toplantısı’nda alınan kararlar değerlendirildi. Teknik çalışma gruplarının konularını içeren, ilgili kurum ve kuruluşlarca yürütülmekte olan çalışmalar sırasında yaşanan aksaklıkların çözümü hususundaki görüş ve önerilerin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sunumu yapıldı. Teknik çalışma grubu toplantılarına katılan kurul üyeleri arasında bilgi alışverişi ve güçlü işbirliklerinin oluşturulması amacı ile Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, bağımlılık alanındaki yaptıkları ya da yapmayı planladıkları kurumsal faaliyetler ve yaşadıkları sorunlar kurula belirtildi.
Kurul üyelerinin değerlendirmeleri, görüş ve önerilerin alınmasının ardından toplantı sona erdi.

Aydın’da bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı

Aydın’da bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı

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