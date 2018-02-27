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Aydın’da HAP eğitimi verildi

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.02.2018 09:35 | Son Güncelleme

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hastane personellerine Hastane Afet ve Acil Durum Planı eğitimi düzenlendi.Sağlık Bakanlığı Hastane Afet ve Acil Durum Planlaması Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık hizmetleri başkanlığı afet birimi personelleri tarafından Aydın’ın Kuyucak, Buharkent, Köşk, Yenipazar, Karpuzlu, Karacasu İlçe Entegre Hastaneleri idari ve sağlık personellerine yönelik eğitim düzenlendi.

Aydın’da HAP eğitimi verildi

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hastane personellerine Hastane Afet ve Acil Durum Planı eğitimi düzenlendi.
Sağlık Bakanlığı Hastane Afet ve Acil Durum Planlaması Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık hizmetleri başkanlığı afet birimi personelleri tarafından Aydın’ın Kuyucak, Buharkent, Köşk, Yenipazar, Karpuzlu, Karacasu İlçe Entegre Hastaneleri idari ve sağlık personellerine yönelik eğitim düzenlendi. Üç gün süren eğitim ile hem teorik hem de masa başı tatbikatı şeklinde” HAP Uygulayıcı Eğitimi” düzenlendi.
Eğitim sonunda katılımcı 16 personele İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Mete Erki, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Aslı Candal ve Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Ali Emrah Erginbay’ın katılımı ile sertifikaları verildi.

Aydın’da HAP eğitimi verildi

Aydın’da HAP eğitimi verildi

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