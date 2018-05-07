HABER

Aydın'da kalp deliği ameliyatsız kapatıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.05.2018 14:13 | Son Güncelleme

AYDIN Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniği doktorları tarafından, bir hastaya ameliyatsız yapılan kalp deliği kapatma işlemi başarıyla sonuçlandı.

Aydın'da kalp deliği ameliyatsız kapatıldı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniği doktorları tarafından, bir hastaya ameliyatsız yapılan kalp deliği kapatma işlemi başarıyla sonuçlandı. Hastanın kalbindeki delik, ameliyatsız yarım saatte kapatıldı.
Güney Ege'de kardiyovasküler hastalara yönelik sağlık hizmeti sunan Aydın Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniği'nde, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mustafa Kurşun tarafından kalbi delik olan hastaya ASD işlemi gerçekleştirildi. Genel anestezi uygulanmadan ve ameliyatsız olarak yapılan işlem sonunda bilgi veren Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mustafa Kurşun, "Hastanemiz Kardiyoloji Kliniği en zor ve komplike vakaları yapmaya devam etmektedir. Kalp içerisinde 3.6 santimetrelik kalp deliği bulunan hastanın kalp deliği yarım saat gibi bir sürede kapatılmıştır. İşlem genel anestezi uygulanmadan ve işlemden 1 gün sonra hasta hastaneden taburcu olacak şekilde yapılmaktadır" dedi.
Aydın Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, kalp sağlığını korumak, kalp hastalıklarını teşhis ve tedavi etmek amacıyla dünya standartlarında donanım ve altyapı ile hizmet veriyor. Klinikte kalp deliği kapatma işleminin (ASD) yanı sıra kalıcı kalp pili ve böbrek damarına stent takma ve şoklama cihazı işlemleri de yapılıyor. Tüm bu işlemler için nöbetçi uzman ekibi 7 gün 24 saat hazır olarak bekliyor.

FOTOĞRAFLI

Times gazetesi: Türkiye'deki seçimler ne özgür ne de adil olacakTimes gazetesi: Türkiye'deki seçimler ne özgür ne de adil olacak
İYİ Partililere bıçaklı saldırı!İYİ Partililere bıçaklı saldırı!
Abdullah Gül'den Hulusi Akar açıklamasıAbdullah Gül'den Hulusi Akar açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi

FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'dan Muharrem İnce uyarısı

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'dan Muharrem İnce uyarısı

Muharrem İnce'den Bilal Erdoğan'a: Otur oturduğun yerde

Muharrem İnce'den Bilal Erdoğan'a: Otur oturduğun yerde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yumurtalık kanseri riskini azaltan 10 etken! Bunları yaparak hayatınızı kurtarabilirsiniz

Yumurtalık kanseri riskini azaltan 10 etken! Bunları yaparak hayatınızı kurtarabilirsiniz

Son dönemlerin en yaygın hastalığı ortaya çıktı! Pek çok kişi farkında bile değil ama...

Son dönemlerin en yaygın hastalığı ortaya çıktı! Pek çok kişi farkında bile değil ama...

Canan Karatay yine şaşırttı! Botoks yerine ilginç öneri

Canan Karatay yine şaşırttı! Botoks yerine ilginç öneri

Yaz ile birlikte internet aramaları da 'forma' girdi

Yaz ile birlikte internet aramaları da 'forma' girdi

Obezite ameliyatı için uygun musunuz?

Obezite ameliyatı için uygun musunuz?

Nobel ödüllü profesörden umut veren açıklama

Nobel ödüllü profesörden umut veren açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.