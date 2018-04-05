HABER

Aydın’da kansere dikkat çekildi

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.04.2018 10:16 | Son Güncelleme

Aydın’da, 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası nedeniyle Forum Aydın Alışveriş Merkezi’nde etkinlikler düzenlendi.Aydın Forum Alışveriş Merkezinde yer alan firmalar kanser taramalarına dikkat çeken tişörtleri, çantaları cansız mankenlere ve kanser taramalarına ait dövizleri mağaza vitrininde sergilediler.

Aydın’da kansere dikkat çekildi

Aydın’da, 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası nedeniyle Forum Aydın Alışveriş Merkezi’nde etkinlikler düzenlendi.
Aydın Forum Alışveriş Merkezinde yer alan firmalar kanser taramalarına dikkat çeken tişörtleri, çantaları cansız mankenlere ve kanser taramalarına ait dövizleri mağaza vitrininde sergilediler. Birçok firmanın mağaza çalışanları da kanser taramalarına dikkat çeken tişörtleri giyerek farkındalık çalışmasına destek oldu. “1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası” nedeniyle gerçekleşen etkinlikler de stant çalışması da yapıldı. Stant çalışmasında, kanser ve kanser taramaları konusunda toplumsal bilinci arttırmak amacıyla hazırlanan afişler asıldı, vatandaşlara el broşürleri ve çantalar dağıtıldı ve katılımcılara bilgilendirme yapıldı.
Aydın Forum AVM’de halkın yoğun katılımıyla gerçekleşen stand çalışmasında İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz etkinlik hakkında, Aydın’daki kanser tarama çalışmaları ve KETEM çalışmaları hakkında Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’e bilgi verdi. Yavuzyılmaz, 40-69 yaş grubundaki kadınları Meme Kanseri Taraması için Mamografi çektirmeleri, 30-65 yaş gurubundaki kadınları Rahim Ağzı Kanseri Taraması için HPV DNA testi yaptırmaları ve 50 -70 yaş grubundaki kadın ve erkekleri Bağırsak Kanseri Taraması için dışkıda gizli kan baktırmaları için Aile Hekimi ve KETEM’e davet etti.
Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, 1-7 Kanser Haftası nedeniyle yürütülen çalışmalardan dolayı memnuniyetini ifade ederek, bu çalışmalarda emeği geçenleri kutladı.

Aydın’da kansere dikkat çekildi

Aydın’da kansere dikkat çekildi

Aydın’da kansere dikkat çekildi

Yunanistan'dan Türkiye için skandal sözler!Yunanistan'dan Türkiye için skandal sözler!
İYİ Parti'nin şarkısı büyük tartışma yarattıİYİ Parti'nin şarkısı büyük tartışma yarattı
CHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisiCHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?

Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı

Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye el koydu! Abdulkadir Selvi yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye el koydu! Abdulkadir Selvi yazdı

İmam Hatipli gençler deizme kayıyor! Ahmet Hakan yazdı

İmam Hatipli gençler deizme kayıyor! Ahmet Hakan yazdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Parkinson hastalığından kurtulmak mümkün mü? Parkinson hastalığına karşı nasıl önlem alınabilir?

Parkinson hastalığından kurtulmak mümkün mü? Parkinson hastalığına karşı nasıl önlem alınabilir?

Ani zayıflama pankreas kanseri nedeni! Bu belirtilere dikkat!

Ani zayıflama pankreas kanseri nedeni! Bu belirtilere dikkat!

Prostat kanserinin tedavisi var mı? Yeni yöntemle kanser hücreleri öldürülüyor!

Prostat kanserinin tedavisi var mı? Yeni yöntemle kanser hücreleri öldürülüyor!

Buerger hastalığı nedir? Kangren tedavi edilebilir mi?

Buerger hastalığı nedir? Kangren tedavi edilebilir mi?

Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi

Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi

Bu alışkanlıklar kalbinizi genç tutuyor!

Bu alışkanlıklar kalbinizi genç tutuyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.