Aydın’da kansere dikkat çekildi

Aydın’da, 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası nedeniyle Forum Aydın Alışveriş Merkezi’nde etkinlikler düzenlendi.

Aydın Forum Alışveriş Merkezinde yer alan firmalar kanser taramalarına dikkat çeken tişörtleri, çantaları cansız mankenlere ve kanser taramalarına ait dövizleri mağaza vitrininde sergilediler. Birçok firmanın mağaza çalışanları da kanser taramalarına dikkat çeken tişörtleri giyerek farkındalık çalışmasına destek oldu. “1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası” nedeniyle gerçekleşen etkinlikler de stant çalışması da yapıldı. Stant çalışmasında, kanser ve kanser taramaları konusunda toplumsal bilinci arttırmak amacıyla hazırlanan afişler asıldı, vatandaşlara el broşürleri ve çantalar dağıtıldı ve katılımcılara bilgilendirme yapıldı.

Aydın Forum AVM’de halkın yoğun katılımıyla gerçekleşen stand çalışmasında İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz etkinlik hakkında, Aydın’daki kanser tarama çalışmaları ve KETEM çalışmaları hakkında Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’e bilgi verdi. Yavuzyılmaz, 40-69 yaş grubundaki kadınları Meme Kanseri Taraması için Mamografi çektirmeleri, 30-65 yaş gurubundaki kadınları Rahim Ağzı Kanseri Taraması için HPV DNA testi yaptırmaları ve 50 -70 yaş grubundaki kadın ve erkekleri Bağırsak Kanseri Taraması için dışkıda gizli kan baktırmaları için Aile Hekimi ve KETEM’e davet etti.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, 1-7 Kanser Haftası nedeniyle yürütülen çalışmalardan dolayı memnuniyetini ifade ederek, bu çalışmalarda emeği geçenleri kutladı.