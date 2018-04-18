Aydın’da Laparoskopik Kolon Cerrahisi Çalıştayı yapılacak

Adnan Menderes Üniversitesi(ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi tarafından Aydın’da Laparoskopik Kolon Cerrahisi Genel Cerrahi Çalıştayı düzenlenecek.
Aydın’da ilk kez yapılacak olan çalıştaya ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan ve ADÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serpil Demirağ’ın katılması bekleniyor.
ADÜ Toplantı Salonu’nda 24 Nisan Salı günü sabah 09.30’da başlayacak Laparoskopik Kolon Cerrahisi Çalıştayı’nda devamlılığın sağlanıp, çevre illerdeki cerrahlara da eğitim verilmesi planlanıyor. Çalıştay boyunca iki oturum yapılacak ve oturumlarda Prof Dr Feza Yarbuğ Karakayalı(Başkent Üniversitesi), Prof Dr Ahmet Ender Demirkıran (Adnan Menderes Üniversitesi), Prof.Dr Hedef Özgün (Adnan Menderes Üniversitesi, Doç. Dr Erdinç Kamer, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve Yrd. Doç. Dr E. Murat Yılmaz (Adnan Menderes Üniversitesi) Laparoskopik Kolon Cerrahisi konularında kurs verecek.
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