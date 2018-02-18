Aydın’da NRP eğitimi düzenlendi

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Neotanal Resusitasyon (NRP) eğitimi düzenlendi.

Aydın Kadın Hastalıkları ve Çocuk hastanesinde ve Özel Kuşadası Gözde Hastanesinde görev yapan toplam 25 sağlık personeli eğitimlerini başarıyla tamamladı. Bu kapsamda düzenlenen sertifika törenine İl Sağlık Müdürü Dr.Fevzi Yavuzyılmaz, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm.Dr.Selma Özcan’ın katılımlarıyla katılımcılara sertifikaları verildi.

Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) eğitimi ile yenidoğan ölümlerinin azaltılması, yenidoğana optimal yaklaşım ve etkin bir resüsitasyon sağlanması ile doğum esnasında görev alan sağlık personelinin tümünün eğitime alınarak sertifikalandırılması amaçlandı.